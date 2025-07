Ulkoministeri Valtonen: Suomi ei ota kantaa EU.n ja Israelin kauppasopimukseen

Gazan tilanteeseen on saatava muutos tavalla tai toisella, ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) sanoo STT:lle. Kysyttäessä Suomen kantaa siihen, pitäisikö EU-tasolla pyrkiä tekemään tiukennuksia EU:n ja Israelin väliseen assosiaatiosopimukseen, vastaa Valtonen kuitenkin kierrellen. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Kyllä me tätä tilannetta paitsi seuraamme, niin otamme sen myös erittäin vakavasti. Viime kädessä kyse on siitä, että toisaalta panttivangit saadaan vapautettua terroristijärjestö Hamasin todella epäinhimillisistä olosuhteista ja toisaalta Israel saadaan noudattamaan kansainvälistä humanitaarista oikeutta. – – Tilanne on todella kammottava, ja tähän on saatava muutos tavalla tai toisella.

Assosiaatiosopimus on EU:n ja Israelin välisten kauppasuhteiden oikeusperusta, ja se tuli voimaan vuonna 2000.

EU ei ole onnistunut löytämään konsensusta jäsenmaiden kesken siitä, pitäisikö EU:n sanktioida Israelia tiukemmin ihmisoikeusrikkomuksista Gazassa.

SUOMI ei Valtosen mukaan muodostanut maanantaina uutta kantaa Israelin tai Palestiinan suhteen allekirjoittamalla Gazan sodan loppumista vaativan lausunnon.

Hän sanoo, että asian peruslinjat on päätetty jo ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa, joka hyväksyttiin noin vuosi sitten eduskunnassa laajalla parlamentaarisella enemmistöllä.

- Tämä on ulkoministerin mandaattiin kuuluva asia, ja keskustelin kanssakollegojen kanssa asiasta. – – Olemme pitkään vaatineet paitsi panttivankeja vapaaksi ja tulitaukoa alueelle kuin myös ennen muuta sitä, että humanitaarinen apu pääsee alueen ihmisille perille.

Yli 20 maata Suomi mukaan lukien vaati maanantaina yhteisessä lausunnossaan Gazan sodan loppumista.

Lausunnon allekirjoittajat kehottivat sodan osapuolia ja kansainvälistä yhteisöä päättämään sodan välittömällä, ehdottomalla ja pysyvällä aselevolla.

ULKOMINISTERI ei kysyttäessä täysin poissulje mahdollisuutta, että Suomi voisi tulevaisuudessa tehdä uusia asekauppoja Israelin kanssa.

- Kaikki hankinnat ja toki myös asevientiluvat arvioidaan ulko- ja turvallisuuspoliittisesta näkökulmasta, ja ulkoministeriöllä on siihen vahva asiantuntemus, mutta mitään ajankohtaista ei ole nyt pöydällä, Valtonen vastaa.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) on aiemmin sanonut Ylen pääministerin haastattelutunnilla, että Suomi ei mielellään tekisi uusia asekauppoja Israelin kanssa. Hänkään ei kuitenkaan täysin poissulkenut uusien kauppojen mahdollisuutta.

ASEVIENNIN osalta Suomen kanta on kuitenkin selvä. Valtonen sanoo, että aseita ei EU:n linjan mukaisesti toimiteta Suomesta sellaisiin maihin tai sellaiseen käyttöön, jossa voidaan epäillä ihmisoikeusloukkauksia.

- Suomestahan ei ole viety tappavaa aseistusta Israeliin kymmeneen vuoteen. Siinä mielessä tässä ei ole tarpeen edes tehdä mitään linjan tarkastusta, Valtonen huomauttaa.

Israelista Suomeen hankitun Daavidin lingon asetoimituksen osalta Valtonen ei näe syytä poiketa edellisen hallituksen päätöksestä.

Suomi hankki Israelilta kiistanalaisen Daavidin linko -ilmatorjuntaohjusjärjestelmän vuonna 2023 paikkaamaan aukkoa ilmatorjunnassa ja ohjuspuolustuksessa.