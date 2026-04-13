Ulkoministeri Washingtonissa: Suomelle on tärkeää, ettei Iranista tule ydinasevaltaa

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) sanoo, että Suomi haluaa tukea kaikkia pyrkimyksiä, jotta tulitauko Iranissa saataisiin pysymään ja saataisiin aikaan pysyvämpi rauhansopimus. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Valtonen sanoo, että Suomelle on tärkeää, ettei Iranista tule ydinasevaltiota.

Israel ja Yhdysvallat aloittivat iskut Iraniin runsas kuukausi sitten. Iran on vastannut iskuihin.

Valtonen tapasi tänään Yhdysvaltain ulkoministerin Marco Rubion ja kommentoi tapaamista suomalaismedialle. Valtosen mediatapaamisen striimasi muun muassa Ilta-Sanomat.

ULKOMINISTERI sanoi suomalaismedialle maanantaina Washingtonissa, että on erittäin tärkeää saada Hormuzinsalmen liikenne mahdollisimman pian auki esteettä kaikelle liikenteelle.

- Eikä siitä voi vetää niin sanotusti rahaa välistä, Valtonen sanoi.

Valtonen sanoi, ettei Yhdysvaltain ulkoministeri Rubion kanssa jonkinlaista roolia Suomelle ja Yhdysvaltain liittolaisille. Valtonen sanoi, että jokainen maa tekee itse päätöksensä.

Valtonen sanoi, ettei Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ole esittänyt Suomelle suoria vaatimuksia, jotka liittyvät Hormuzinsalmeen.

MYÖS Suomen presidentti Alexander Stubb on matkalla Yhdysvalloissa. Yhdysvaltain-vierailunsa jälkeen Stubb matkustaa Kanadaan, missä hän tapaa tiistaina Kanadan pääministerin Mark Carneyn.

Stubbin työvierailu Ottawassa kestää kaksi päivää. Kanadan-vierailulle osallistuvat myös Valtonen, elinkeinoministeri Sakari Puisto (ps.) sekä laaja yritysdelegaatio.

QATAR puolestaan sanoo, että Iranin ja Yhdysvaltojen tulisi suhtautua sovittelupyrkimyksiin myönteisesti.

Qatarin pääministeri Mohammed bin Abdulrahman al-Thani kertoo keskustelleensa asiasta puhelimitse Iranin ulkoministerin Abbas Araghchin kanssa. Al-Thanin mukaansa osapuolten ei tulisi käyttää meriteitä neuvotteluvälineinä.

Yhdysvallat on ilmoittanut aloittavansa kaikkien Iranin satamien saarron. Ilmoitettu määräaika umpeutui viideltä iltapäivällä Suomen aikaa.

YK:n merenkulkujärjestö IMO painottaa, että millään valtiolla ole oikeutta estää laivaliikennettä Hormuzinsalmessa.

Juttu päivitetty kauttaaltaan klo 18.11.