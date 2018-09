Ulkoministeriltä täyslaidallinen oppositiolle: “Punavihreä talouslinja vie kabanossin kiukaalta” – Soini Halla-ahosta: “Täydellinen turvallisuuspolitiikan turisti”

Ulkoministeri, kansanedustaja Timo Soini (sin.) ruotii kovin sanakääntein Savon Sanomissa julkaistussa kutsuvieras-kirjoituksessaan vaaliasetelmia ja etenkin opposition tilannetta.

– Koko oppositio on kyvytön. Punavihreä talouslinja vie tuhkatkin pesästä ja kabanossin kiukaalta, Soini kirjoittaa.

Soini korostaa kirjoituksessaan hallituksen saavuttaneen kaikki tälle vaalikaudelle asetetut tavoitteet, joskin yksi varsin iso mutta löytyy.

– Paitsi se peevelin SOTE.

– Ilotulituksia ja selkään taputuksia emme tarvitse. Mutta ymmärrettävä se on: Suomella menee nyt paremmin kuin kolme vuotta sitten. Paremmin kuin pitkään aikaan. Yhä useammalla suomalaisella on töitä. Talous kasvaa, Soini kuitenkin muistuttaa.

Melkoista ministeriaineista.

Soini nostaa kirjoituksessaan esiin, miten suomalaisen maatalouden tila huolettaa häntä.

– Peiliin on katsottava siinä, että eihän kaikki ole hyvin jos joka vuosi pitää tehdä maatalou­delle kriisipaketti. Kyllä totuuden saa sanoa. Homma olisi laitettava kunnolla kuntoon, jos suomalainen maatalous halutaan säilyttää.

Hänen mukaansa siniset haluavat tehdä tämän. Toisin kuin esimerkiksi vihreät, joille Soini lähettää kipakat terveiset.

– Uskooko joku tosissaan, että vihreät satsaisivat maaseudun teihin ja elämäntapaan? Vihreillä ei ole järkevää vaihtoehtoa yhtään mihinkään. Suurimmat ”saavutukset” ovat Toukon toilailut Tukholmassa, Soini lataa.

– Melkoista ministeriaineista.

Seuraavaksi ulkoministerin käsittelyyn pääsee sosialidemokraatit. Soinin mukaan SDP ei tule perumaan yhtään tämän hallituksen päätöstä. SDP on aikaisemmin puoluejohtaja Antti Rinteen johdolla luvannut perua esimerkiksi Sipilän (kesk.) hallituksen ajaman työttömien aktiivimallin aiheuttamat leikkaukset työttömyysturvaan.

– SDP:n gallupjohto sulaa viimeistään siinä vaiheessa, kun eduskuntavaalien TV-tentit alkavat. Huudot on huudettu ja toisten rahoilla ei voi enää pelata. Tarvitaan näyttöjä. Niitä SDP:llä ei ole, Soini väittää.

Hän nostaa esiin myös työministeri Jari Lindströmin (sin.) ja kehuu, kuinka vaalikauden aikana Suomeen on saatu 110 000 työllistä lisää. Maailmantalouden antamaa vetoapua hän ei kuitenkaan kirjoituksessaan mainitse.

– Valitaanko seuraavalle kaudelle pätevä vai demari? Soini kysyy.

Soinin mukaan Suomessa on nyt pureuduttava työttömyyden kovaan ytimeen.

– Muutettava Suomea siten, että työelämä on mahdollista kaikille. Ja jos ja kun se ei ihan aina ole, niin on löydettävä jokin muu inhimillinen ratkaisu. Monille iäkkäille pitkäaikaistyöttömille se on Lex Lindström, jonka hallitus toteuttaa nyt jo toista kertaa.

– Kertaluontoisen eläketuen avulla yli 60-vuotias pitkäaikaistyötön voi päästä eläkeputkeen. Tätä esitti jo joskus aikoinaan SDP:n kansanedustaja Ilkka Taipale. Siihen aikaan demareista vielä löytyi köyhän kansan asioiden ajajia. Nyt on jäljellä vain (äijä)feministejä.

Viimeisenä Soinin käsittelyyn pääsee, joskin kaikista lyhyiten, hänen entinen puolueensa perussuomalaiset. Soinilta löytyy myös ymmärrystä hänen jälkeensä puolueen puheenjohtajaksi nousseelle Jussi Halla-aholle, joka haluaa torjua turvapaikanhakijoita.

– Tämä on ymmärrettävä tavoite, Soini esittää.

– Täysin käsittämättömästi hän on esittänyt, että tiedustelulakeja ei pitäisi hyväksyä kiireellisenä. Tällaisen lausunnon voi antaa vain täydellinen turvallisuuspolitiikan turisti.