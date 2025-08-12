Palkittu politiikan aikakauslehti.
12.8.2025 14:48 ・ Päivitetty: 12.8.2025 14:48

Ulkoministerit: Gazan nälänhätä vaatii välittömiä toimenpiteitä

LEHTIKUVA / AFP / NICOLAS TUCAT
Lausunnon allekirjoittajia ovat EU:n ulkosuhteista vastaava Kaja Kallas ja 24 maan ulkoministerit.

Euroopan unioni, Britannia ja Japani vaativat tiistaina välittömiä toimia Gazan kaistaa uhkaavan nälänhädän torjumiseksi.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

-  Inhimillinen kärsimys Gazassa on noussut sanoinkuvaamattomalle tasolle. Nälänhätä lähestyy silmiemme edessä, sanottiin lausunnossa, jonka allekirjoittajina olivat EU:n ulkosuhteista vastaava Kaja Kallas ja 24 maan ulkoministerit.

Euroopan neuvosto puolestaan kehotti tiistaina jäsenmaitaan pidättymään viemästä Israeliin sellaisia aseita, joita voitaisiin käyttää ihmisoikeusloukkauksiin.

Neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu Michael O’Flaherty painotti, että jäsenmaiden tulisi tehdä kaikkensa ihmisoikeusloukkauksien estämiseksi. Samaan aikaan tulisi edistää avun pääsyä konfliktialueelle ja vaatia panttivankien välitöntä vapauttamista.

Saksa ilmoitti taannoin estävänsä sellaisten aseiden toimittamisen Israeliin, joita voitaisiin käyttää Gazassa Israelin hallituksen suunnittelemassa Gazan kaupungin valtaamisessa.

