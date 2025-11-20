Politiikka
20.11.2025 12:33 ・ Päivitetty: 20.11.2025 12:35
Ulkopoliittinen instituutti muuttaa eduskuntaan
Ulkopoliittinen instituutti (UPI) muuttaa eduskunnan tiloihin vuonna 2027.
Muutto on osa eduskunnan pääluokkaan kohdistettavista säästöistä. Vuokrien ja muiden välillisten kulujen säästö on yli 700 000 euroa.
Eduskunnan viestinnän mukaan muutto toteutuu vaalitauolla 2027.
Tiedotteessa korostetaan erikseen, että Ulkopoliittisen instituutin muutto eduskunnan tiloihin ei vaikuta instituutin riippumattomuuteen ja asemaan itsenäisenä tutkimuslaitoksena.
UPI toimii tälläkin hetkellä lähellä eduskuntaa Helsingin Arkadiankadulla.
