UM: Useita suomalaisia päässyt lähtemään Lähi-idästä – ”Evakuointilentoja ei toistaiseksi valmistella”

Ulkoministeriön mukaan useita suomalaisia on päässyt lähtemään Lähi-idästä viime vuorokauden aikana. Konsulipäällikkö Jussi Tanner kertoo viestipalvelu X:ssä, että kaupalliset lennot lisääntyvät alueella vähitellen. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Tannerin mukaan Arabiemiraattien Dubaista on määrä lähteä tänään reilut 70 lentoa, joista 11 suuntautuu Eurooppaan. Tanner sanoo, että osa lennoista lennetään poikkeuksellisesti suurilla Airbusin A380-koneilla.

Abu Dhabista taas on suunniteltu lähtevän tänään 14 lentoa, Tanner kirjoittaa.

Lentoyhtiö Finnair on aiemmin kertonut keskeyttäneensä Dubain ja Dohan lentonsa maaliskuun lopulle asti.

Tannerin mukaan maarajat Omaniin ja Saudi-Arabiaan ovat auki.

Israel ja Yhdysvallat hyökkäsivät Iraniin lauantaina. Iran on vastannut ohjustulituksella ja lähettämällä drooneja Israeliin ja Yhdysvaltojen Lähi-idän-liittolaismaihin.

- Ulkoministeriö ei tällä hetkellä valmistele evakuointeja, mutta suunnittelua tehdään osana kriisinhallintaa, ministeriön tiedotteessa sanotaan.

Ulkoministeriö ohjeistaa matkustajia olemaan ensisijaisesti yhteydessä matkanjärjestäjään tai lentoyhtiöön paluumatkan osalta.

Finnair kertoi STT:lle tiistaina yhtiön keskustelevan evakuointilennoista ulkoministeriön kanssa.

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) kertoi tiistaina viestipalvelu X:ssä, että ulkoministeriö lähettää Persianlahdelle konsulikomennuskunnan tukemaan suomalaisten neuvontaa ja avustamista paikalla, ensivaiheessa Arabiemiraateissa.

DUBAISSA asuva ja työskentelevä suomalainen Perttu Sarkkinen kertoi keskiviikkona STT:lle, että tilanne paikan päällä on rauhallinen.

- Asun Dubaissa sen verran syrjässä, että täällä ei ole huomannut käytännössä minkäänlaista muutosta arjessa, Sarkkinen sanoi.

- Kaikki on aivan normaalisti, työt asiakkaiden kanssa jatkuvat ja projektit etenevät, hän kuvaili.

Ainoa tavallisesta poikkeava tilanne on toistaiseksi tullut vastaan viereisessä Abu Dhabin kaupungissa, jossa Sarkkinen oli lastensa kanssa vapaapäivän vietossa lauantaina.

- Näimme risteilyohjusten torjuntaa ihan livenä. Todettiin, että pakataan kamppeet kasaan ja lähdettiin takaisin kämpille, hän totesi.

Sarkkinen kertoi saaneensa paikallisilta viranomaisilta riittävästi ymmärrettävää tietoa tilanteesta.

- Selkeitä faktoja ja numeroihin perustuvia lukuja, että minkä verran he ovat esimerkiksi tehneet torjuntoja, hän sanoo.

Sarkkinen sanoo, että hän pitää Dubaita turvallisena asuinpaikkana ilmaiskuista huolimatta.

- Ihan kotikin on hyvä suoja iskujen varalta. Varautumissuunnitelma on olemassa, hän summaa.

STT/Frida Ahonen