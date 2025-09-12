Palkittu politiikan aikakauslehti.
12.9.2025 10:11 ・ Päivitetty: 12.9.2025 10:11

Unkari ja Slovakia väistivät, EU pystyi jatkamaan Venäjä-pakotteita

iStock
Putinia ei tulla matkustuspakotteidenkaan takia näkemään Euroopassa muuten kuin kuvina.

EU:n jäsenmaat hyväksyivät perjantaina yli 2  500 venäläisen ihmisen ja yhteisön pakotteiden jatkon seuraavaksi puoleksi vuodeksi, diplomaattilähteet kertoivat uutistoimisto AFP:lle.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Pakotelistalla ovat muun muassa Venäjän presidentti Vladimir Putin ja ulkoministeri Sergei Lavrov sekä joukko keskeisiä venäläisiä talouselämän ja asevoimien vaikuttajia.

EU-maiden suurlähettiläät allekirjoittivat pakotepäätöksen jatkon viime tipassa, ennen ensi maanantaina ollutta takarajaa. Allekirjoitusta edelsi Slovakian ja Unkarin päätös vetää pois vaatimus, jossa ne vaativat useiden ihmisten pakotteiden poistamista.

Slovakia ja Unkari ovat aiemmin jarruttaneet EU:n Venäjää vastaan suunnattuja pakotepäätöksiä.

Pakotteet ovat EU:n vastatoimia Venäjälle, joka aloitti helmikuussa 2022 laajan hyökkäyssodan Ukrainaa vastaan.

