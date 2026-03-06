Unkari karkottaa ukrainalaisia rahanpesuepäilyyn vedoten – Sanasota Orbanin ja Zelenskyin välillä koveni uhkailuksi

Unkari ilmoitti perjantaina karkottavansa seitsemän ukrainalaista, jotka vero- ja tulliviranomaiset olivat ottaneet torstaina kiinni rahanpesusta epäiltyinä.

Aiemmin perjantaina Unkarin pääministeri Viktor Orban sanoi radiohaastattelussa, että Unkari aikoo käyttää kaikkia mahdollisia keinoja, kunnes Unkarin ja Ukrainan välinen öljykiista on ratkaistu. Orbanin mukaan näihin keinoihin kuuluu myös Unkarin läpi kulkevien, Ukrainalle tärkeiden asioiden pysäyttäminen.

Ukrainan ulkoministeri Andri Sybiha syytti varhain perjantaina Unkarin ottaneen panttivangiksi joukon ukrainalaisia pankkityöntekijöitä, jotka olivat kuljettamassa kymmenien miljoonien eurojen arvosta käteistä ja yhdeksää kiloa kultaa maan läpi.

Ukrainalaisen Oshtshadbankin mukaan sen työntekijät kuljettivat käteistä ja kultaa itävaltalaisen Raiffeisen-pankin ja Oshtshadbankin välillä.

Oshtshadbankin mukaan Venäjän hyökkäyssodan alkamisen jälkeen ulkomaanvaluutta ja arvometallit on kuljetettu yksinomaan maateitse ja vastaavia kuljetuksia tehdään viikoittain.