6.3.2026 14:49 ・ Päivitetty: 6.3.2026 14:49
Unkari karkottaa ukrainalaisia rahanpesuepäilyyn vedoten – Sanasota Orbanin ja Zelenskyin välillä koveni uhkailuksi
Unkari ilmoitti perjantaina karkottavansa seitsemän ukrainalaista, jotka vero- ja tulliviranomaiset olivat ottaneet torstaina kiinni rahanpesusta epäiltyinä.
Aiemmin perjantaina Unkarin pääministeri Viktor Orban sanoi radiohaastattelussa, että Unkari aikoo käyttää kaikkia mahdollisia keinoja, kunnes Unkarin ja Ukrainan välinen öljykiista on ratkaistu. Orbanin mukaan näihin keinoihin kuuluu myös Unkarin läpi kulkevien, Ukrainalle tärkeiden asioiden pysäyttäminen.
Ukrainan ulkoministeri Andri Sybiha syytti varhain perjantaina Unkarin ottaneen panttivangiksi joukon ukrainalaisia pankkityöntekijöitä, jotka olivat kuljettamassa kymmenien miljoonien eurojen arvosta käteistä ja yhdeksää kiloa kultaa maan läpi.
Ukrainalaisen Oshtshadbankin mukaan sen työntekijät kuljettivat käteistä ja kultaa itävaltalaisen Raiffeisen-pankin ja Oshtshadbankin välillä.
Oshtshadbankin mukaan Venäjän hyökkäyssodan alkamisen jälkeen ulkomaanvaluutta ja arvometallit on kuljetettu yksinomaan maateitse ja vastaavia kuljetuksia tehdään viikoittain.
Unkarin hallinnon edustajan mukaan operaatiossa olisi ollut mukana muun muassa entinen Ukrainan turvallisuuspalvelun kenraali.
Ukraina kehotti perjantaina kansalaisiaan välttämään Unkariin matkustamista maan viranomaisten mielivaltaisen toiminnan vuoksi.
UNKARI ja Slovakia syyttävät Ukrainan viivyttelevän tarkoituksella niille tärkeän öljyputken avaamista. Putki kuljettaa maihin venäläistä öljyä. Ukrainan mukaan se vaurioitui Venäjän iskuissa tammikuussa eikä ole vielä käyttökunnossa.
Unkari jarruttaa öljyputkikiistan takia myös EU:n 90 miljardin euron lainapakettia Ukrainalle.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi vaikutti torstaina esittäneen Orbanille suoran uhkauksen sanoessaan, että Ukrainan asevoimat puhuisivat tälle ”omalla kielellään”.
- Toivomme, että yksi ihminen EU:ssa ei estä tätä 90:tä miljardia… Muuten annamme tämän ihmisen osoitteen asevoimillemme. Antaa heidän soittaa hänelle ja puhua hänelle hänen omalla kielellään, Zelenskyi sanoi.
Zelenskyin lausunnon tuomitsivat Unkarissa sekä hallitus että oppositio. Kommentit saivat myös EU:n älähtämään. EU-komission tiedottaja Olof Gill painotti perjantaina, ettei tällaista kielenkäyttöä voida hyväksyä.
- EU:n jäsenmaita kohtaan ei saa esittää uhkauksia, Gill sanoi medialle.
