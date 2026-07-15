Ulkomaat
15.7.2026 10:47 ・ Päivitetty: 15.7.2026 10:47
Unkari pyytää Suomelta anteeksi Nato-jäsenyyden jarruttamista – ”Suljemme oven venäläisiltä”
Unkarin puolustusministerin Romulusz Ruszin-Szendin mukaan Unkari on pyytänyt Suomelta anteeksi Suomen Nato-prosessin viivyttämistä. Asiasta uutisoi muun muassa unkarilainen uutissivusto Telex.
Suomen Nato-jäsenyyden ratifioinnin viivyttelystä vastasi Viktor Orbanin johtama Unkarin edellinen hallitus.
Ruszin-Szendin mukaan yksi uuden hallituksen ensimmäisistä tehtävistä on pyytää anteeksi eräiltä Unkarin kumppaneilta, muun muassa Suomelta.
Ruszin-Szendi sanoi, ettei hän pidä edellisen hallituksen asennetta hyväksyttävänä.
Unkarin puolustusministerin mukaan maa sulkee oven venäläisille. Hän kuvaili Venäjän tiedustelupalvelun yrittäneen ”tulla takaoven kautta”.
Ruszin-Szendin sanoi myös, että Unkarin on nostettava puolustusmenojaan viiteen prosenttiin maan bruttokansantuotteesta vuoteen 2035 mennessä, mikä on Naton uusi tavoite sen jäsenmaille. Tämä ei kuitenkaan ole uuden hallituksen tavoitteiden kärjessä tällä hetkellä.
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