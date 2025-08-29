Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

29.8.2025 05:34 ・ Päivitetty: 29.8.2025 05:34

USA otti pikkupakettien tullit käyttöön, rahti ja postitus vaikeutui

LEHTIKUVA / AFP

Yhdysvallat on lopettanut ulkomailta tulevien pienten, alle 800 dollarin arvoisten pakettien tullittomuuden.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Presidentti Donald Trumpin hallinto perustelee pienten pakettien tullittomuuden lopettamista sillä, että näin halutaan estää eri valtioille asetettujen tuontitullien mahdollinen kiertäminen. Samalla halutaan estää myös huumeiden salakuljettaminen pikkupakettien avulla.

Tullipäätös on huolestuttanut pienyrityksiä. Tullien pelätään nostavan kuluttajahintoja sekä vaikeuttavan pienrahtiliikennettä ja postinkulkua ulkomailta Yhdysvaltoihin.

Muun muassa Suomen posti ilmoitti elokuussa lopettavansa pakettien välittämisen Yhdysvaltoihin kokonaan. Uusien tullimääräysten noudattaminen, kuten tullikorvauksien tilittäminen liittovaltiolle olisi Postin mukaan käytännössä mahdotonta.

Joidenkin henkilökohtaisten tavaroiden ja lahjojen tullittomuus kuitenkin jatkuu, mutta viranomaiset eivät tiedä tuleeko niiden tarkastuksiin lisäviivytyksiä.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Talous

20.8.2025 19:21

Posti pakkoraossa: pakettirahti Yhdysvaltoihin katkeaa

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Toimituksen kommentit
28.8.2025
Keskisarja pyöräytti taas myllyään – ja me muut annamme sille vauhtia tyhjällä arvopuheella
Lue lisää

Susanna Luikku

Toimituksen kommentit
27.8.2025
Miksei asioista puhuta – eli miksi SDP on hiljaa, kun muut ränttäävät jo?
Lue lisää

Rane Aunimo

Elokuva
27.8.2025
Arvio: Darren Aronofskyn surullinen uutuus saa kysymään miksi
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU