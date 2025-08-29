Ulkomaat
29.8.2025 05:34 ・ Päivitetty: 29.8.2025 05:34
USA otti pikkupakettien tullit käyttöön, rahti ja postitus vaikeutui
Yhdysvallat on lopettanut ulkomailta tulevien pienten, alle 800 dollarin arvoisten pakettien tullittomuuden.
Presidentti Donald Trumpin hallinto perustelee pienten pakettien tullittomuuden lopettamista sillä, että näin halutaan estää eri valtioille asetettujen tuontitullien mahdollinen kiertäminen. Samalla halutaan estää myös huumeiden salakuljettaminen pikkupakettien avulla.
Tullipäätös on huolestuttanut pienyrityksiä. Tullien pelätään nostavan kuluttajahintoja sekä vaikeuttavan pienrahtiliikennettä ja postinkulkua ulkomailta Yhdysvaltoihin.
Muun muassa Suomen posti ilmoitti elokuussa lopettavansa pakettien välittämisen Yhdysvaltoihin kokonaan. Uusien tullimääräysten noudattaminen, kuten tullikorvauksien tilittäminen liittovaltiolle olisi Postin mukaan käytännössä mahdotonta.
Joidenkin henkilökohtaisten tavaroiden ja lahjojen tullittomuus kuitenkin jatkuu, mutta viranomaiset eivät tiedä tuleeko niiden tarkastuksiin lisäviivytyksiä.
