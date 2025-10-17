USA:n uhittelu tepsi: merenkulun päästövähennyssopu lykkääntyi

Äänestys meriliikenteen päästöjen vähentämisen hyväksymisestä on viivästynyt vuodella Yhdysvaltojen vastustuksen vuoksi. Asiasta päätettiin perjantaina Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) kokouksessa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Sopimuksen virallisesta hyväksymisestä oli tarkoitus äänestää perjantaina. Alustava sopu toimista saavutettiin jo huhtikuussa.

Päätöstä lykättiin IMO:n mukaan vuodella sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkasi pakotteilla suunnitelmaa tukevia maita.

SUOMESSA Elinkeinoelämän keskusliiton johtava asiantuntija Tiina Haapasalo kertoi viime viikolla STT:lle, että sopimuksen olisi merkittävä paitsi meriliikenteelle, myös ylipäätään YK:n ilmastonmuutoksen vastaiselle työlle.

Sopimuksen tarkoitus on velvoittaa päästöjä vähentäviin toimiin meriliikenteessä maailmanlaajuisesti. Aluksia kannustettaisiin käyttämään kestäviä polttoaineita ja energialähteitä. Jos alus ylittää sovitun päästöjen raja-arvon, sen pitää maksaa rajan ylittävistä päästöistään. Maksut kerätään globaaliin rahastoon, ja niitä on tarkoitus käyttää meriliikenteen innovaatioihin ja investointeihin.

Suomi on kannattanut sitoutumista päästövähennyksiin ja kertonut äänestävänsä sopimuksen puolesta yhdessä muun Euroopan unionin kanssa.

Yhdysvallat on vastustanut sopimusta ankarasti ja kannustanut myös muita maita äänestämään sitä vastaan. Torstaina Trump kuvasi sopimusta ”huijaukseksi”.

Yhdysvaltojen rinnalla hiilidioksidipäästöjen vähentämistä ovat aiemmin vastustaneet Venäjä ​​yhdessä suurten öljyntuottajien Saudi-Arabian ja Yhdistyneiden arabiemiirikuntien kanssa.