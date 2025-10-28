”Uskon näihin uudistuksiin” – Orpoa tentattiin hallituksen leikkauksista Ruotsissa

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) pääsi tiistaina puolustamaan hallituksensa toimia poikkeavassa ympäristössä, kun hän vastasi kysymyksiin Ruotsin valtiopäivillä järjestetyssä Pohjoismaiden neuvoston istunnossa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Istunnossa Pohjoismaiden kansanedustajat pääsivät kysymään kysymyksiä Pohjoismaiden hallitusten johtajilta. Suomen Orpo sai kysymyksiä koskien esimerkiksi hyvinvointivaltion tulevaisuutta, hallituksen leikkauksia ja työttömyyttä.

Orpo vastasi hallituksen sopeuttavan taloutta juuri siksi, jotta Suomen tasa-arvoinen hyvinvointiyhteiskunta voitaisiin säilyttää.

- Minä uskon vahvasti siihen, että Suomen hyvinvointi, niin kuin muidenkin yhteiskuntien, perustuu siihen, että mahdollisimman monella ihmisellä on töitä.

Orpo sanoi hallituksen tehneen uudistuksia, joilla se haluaa tehdä työn vastaanottamisesta kannattavampaa.

- Uskon näihin uudistuksiin. Ongelma on nyt se, että Suomen talous on kärsinyt eniten Euroopassa Venäjän hyökkäyssodasta. On eletty pitkään laskusuhdanteessa, joka on vaikuttanut siihen, että uusia työpaikkoja ei ole syntynyt halutulla tavalla.

Pääministeri sanoi uskovansa, että jos talous kääntyy, uudistusten avulla voidaan saada Suomeen korkea työllisyys ja esimerkiksi nostaa ihmiset takaisin lapsiperheköyhyydestä, omien työtulojensa kautta hyvinvoinnin äärelle.

TALOUSPOLITIIKAN lisäksi pohjoismaiset kansanedustajat kysyivät Orpolta muun muassa Suomen rautateiden raideleveydestä ja puolustuspolitiikasta.

Orpo korosti puolustuspolitiikassa ja varautumisessa yhteistyötä monilla eri tasoilla, kuten Pohjoismaiden, Itämeren maiden ja Naton piirissä. Orpolla oli myös muille Pohjoismaille vakava viesti Venäjästä.

- Meillä on näiden asioiden kanssa kiire. Venäjä on aggressiivinen. Ei ole mitään syytä ajatella, että (Venäjän presidentti Vladimir) Putin lopettaa. Jos Ukrainaan tulee rauha, hän siirtää voimaansa länsirajalle eli meidän Pohjolan rajallemme. Meidän pitää valmistautua, meidän pitää toimia nyt.

Pohjoismaiden neuvostoon kuuluvat Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Islanti sekä itsehallintoalueet Ahvenanmaa, Färsaaret ja Grönlanti. Täysjäsenyyttä neuvostossa vaatinut Grönlanti ei tänä vuonna halunnut osallistua ministerineuvoston kokoukseen, mutta osallistuu kansanedustajista koostuvaan neuvostoon.

Anni Keski-Heikkilä / STT