Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

28.10.2025 15:56 ・ Päivitetty: 28.10.2025 15:56

”Uskon näihin uudistuksiin” – Orpoa tentattiin hallituksen leikkauksista Ruotsissa

LEHTIKUVA / AFP / JONATHAN NACKSTRAND
Pääministeri Petteri Orpo (kok.) tapasi mediaa tiedotustilaisuudessa Tukholmassa.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) pääsi tiistaina puolustamaan hallituksensa toimia poikkeavassa ympäristössä, kun hän vastasi kysymyksiin Ruotsin valtiopäivillä järjestetyssä Pohjoismaiden neuvoston istunnossa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Istunnossa Pohjoismaiden kansanedustajat pääsivät kysymään kysymyksiä Pohjoismaiden hallitusten johtajilta. Suomen Orpo sai kysymyksiä koskien esimerkiksi hyvinvointivaltion tulevaisuutta, hallituksen leikkauksia ja työttömyyttä.

Orpo vastasi hallituksen sopeuttavan taloutta juuri siksi, jotta Suomen tasa-arvoinen hyvinvointiyhteiskunta voitaisiin säilyttää.

-  Minä uskon vahvasti siihen, että Suomen hyvinvointi, niin kuin muidenkin yhteiskuntien, perustuu siihen, että mahdollisimman monella ihmisellä on töitä.

Orpo sanoi hallituksen tehneen uudistuksia, joilla se haluaa tehdä työn vastaanottamisesta kannattavampaa.

-  Uskon näihin uudistuksiin. Ongelma on nyt se, että Suomen talous on kärsinyt eniten Euroopassa Venäjän hyökkäyssodasta. On eletty pitkään laskusuhdanteessa, joka on vaikuttanut siihen, että uusia työpaikkoja ei ole syntynyt halutulla tavalla.

Pääministeri sanoi uskovansa, että jos talous kääntyy, uudistusten avulla voidaan saada Suomeen korkea työllisyys ja esimerkiksi nostaa ihmiset takaisin lapsiperheköyhyydestä, omien työtulojensa kautta hyvinvoinnin äärelle.

TALOUSPOLITIIKAN lisäksi pohjoismaiset kansanedustajat kysyivät Orpolta muun muassa Suomen rautateiden raideleveydestä ja puolustuspolitiikasta.

Orpo korosti puolustuspolitiikassa ja varautumisessa yhteistyötä monilla eri tasoilla, kuten Pohjoismaiden, Itämeren maiden ja Naton piirissä. Orpolla oli myös muille Pohjoismaille vakava viesti Venäjästä.

-  Meillä on näiden asioiden kanssa kiire. Venäjä on aggressiivinen. Ei ole mitään syytä ajatella, että (Venäjän presidentti Vladimir) Putin lopettaa. Jos Ukrainaan tulee rauha, hän siirtää voimaansa länsirajalle eli meidän Pohjolan rajallemme. Meidän pitää valmistautua, meidän pitää toimia nyt.

Pohjoismaiden neuvostoon kuuluvat Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Islanti sekä itsehallintoalueet Ahvenanmaa, Färsaaret ja Grönlanti. Täysjäsenyyttä neuvostossa vaatinut Grönlanti ei tänä vuonna halunnut osallistua ministerineuvoston kokoukseen, mutta osallistuu kansanedustajista koostuvaan neuvostoon.

Anni Keski-Heikkilä / STT

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Politiikka
28.10.2025
Kiista sukupuolesta repesi kulttuurisodaksi – Latvia irtautumassa Suomeakin sitovasta sopimuksesta
Lue lisää

Susanna Luikku

Tiede ja teknologia
27.10.2025
Suomalaiskomissaari Demokraatille: ”Tekoälyn vinoutuminen pitää estää säätelyllä”
Lue lisää

Susanna Luikku

Kirjallisuus
28.10.2025
Arvio: Pätevä tiivistys median arjesta: juuri näin toimittajat tekevät työnsä
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU