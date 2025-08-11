USU: Suomi voi tuomita merikaapeleiden katkojat – ”Mahdollinen vankeusrangaistus lähempänä kymmentä kuin kahta vuotta”

Suomi on tuomiovaltainen Eagle S -öljytankkeriin liittyvässä rikosasiassa, arvioi Itä-Suomen yliopiston rikosoikeuden emeritusprofessori Matti Tolvanen. Demokraatti Demokraatti

Hän perustelee Uutissuomalaisen haastattelussa arviotaan sillä, että teko on vakavasti loukannut tai vähintään vaarantanut Suomen taloudellisia oikeuksia tai etuuksia.

- Rikoksen kohteena on myös suomalainen yhteisö.

Öljytuotelastissa seilanneen Eagle S -säiliölaivan epäillään katkaisseen viime jouluna Suomenlahdella viisi merikaapelia raahaamalla ankkuriaan meren pohjassa. Kaapelit omistavat Elisa ja valtionyhtiö Cinia.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä on nostanut laivan kapteenia sekä ensimmäistä ja toista perämiestä vastaan syytteet törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä, tiedotti Syyttäjälaitos maanantaina.

Syytetyt ovat kiistäneet syyllistyneensä ja katsoneet, että Suomi ei ole asiassa tuomiovaltainen, koska kaapeleiden vauriopaikat ovat Suomen aluevesien ulkopuolella.

- En keksi yhtään syytä, miksi Suomi ei olisi tuomiovaltainen, Tolvanen sanoo.

- Syyttäjälaitos on varmaan myös tutkinut asian. Eivät he syytettä olisi nostaneet elleivät katsoisi, että Suomen tuomioistuin on toimivaltainen.

Jos käräjäoikeus päättää, että Suomi ei ole asiassa tuomiovaltainen, asiassa saatettaisiin Tolvasen mukaan soveltaa sen maan rikoslakia, jonka lipun alla laiva seilaa. Eagle S -alus on rekisteröity Cookin saarille.

- Se on kuitenkin aika kaukaa haettua. Lähtökohta on, että asia pitää käsitellä jossakin.

TÖRKEÄSTÄ tuhotyöstä rangaistaan vankeudella kahdesta kymmeneen vuoteen. Törkeästä tietoliikenteen häirinnästä voi saada vähintään neljän kuukauden ja enintään viiden vuoden vankeusrangaistuksen.

Tolvanen arvioi, että aiheutetut vahingot ovat niin suuret, että tuhotyöstä mahdollisesti tuomittavat vankeusrangaistukset ovat lähempänä kymmentä kuin kahta vuotta.

Apulaisvaltakunnansyyttäjän mukaan kaapelirikoista aiheutui yhteensä 60 miljoonan euron suuruiset vahingot. Kaapelien katkeamisen epäillään aiheuttaneen lisäksi Suomessa vakavan vaaran energiahuollolle ja tietoliikenteelle.

- En muista, että törkeissäkään tuhotöissä olisi puhuttu tällaisista vahinkomääristä koskaan. Tämä on ihan omassa mittaluokassaan.

Eagle S -aluksen on epäilty kuuluvan Venäjän varjolaivastoon. Tolvasen tietojen mukaan Suomessa ei ole aiemmin annettu varjolaivaston tekemiin törkeisiin tuhotöihin liittyviä tuomioita.