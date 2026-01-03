Palkittu politiikan aikakauslehti.
3.1.2026 06:30 ・ Päivitetty: 3.1.2026 08:09

USU:n kysely: Valtaosa kieltäisi somen alle 15-vuotiailta

AFP / LEHTIKUVA
Uutissuomalaisen kyselyn mukaan lähes kaksi kolmesta suomalaisesta kannattaa sosiaalisen median kieltämistä alle 15-vuotiailta.

Demokraatti

Demokraatti

USU-kyselyn mukaan 62 prosenttia kannattaa ajatusta alle 15-vuotiaiden somekiellosta. Kieltoa vastustaa 19 prosenttia. 19 prosenttia ei osaa kertoa kantaansa asiaan.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) ja sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) väläyttivät marraskuussa sosiaalisen median rajoittamista alle 15-vuotiailta. Pääministeri kertoi käynnistävänsä asiasta selvityksen.

Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarisen mukaan kyselyn tulos on signaali siitä, että suomalaiset ovat huolissaan sosiaalisen median runsaan käytön vaikutuksista lapsiin ja nuoriin.

- Yleinen ilmapiiri on sellainen, että lasten ja nuorten somen käyttöä pitäisi rajoittaa, Pekkarinen kommentoi lehdelle.

Australia kielsi hiljattain somen käytön alle 16-vuotiailta. Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa valmistellaan kieltoa alle 15-vuotiaille.

