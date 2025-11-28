Politiikka
28.11.2025 05:25 ・ Päivitetty: 28.11.2025 05:25
USU:n kysely: Yli puolet suomalaisista kieltäisi turkistarhauksen
Yli puolet suomalaisista kieltäisi turkistarhauksen Suomessa. Asia ilmenee Uutissuomalaisen teettämästä kyselytutkimuksesta.
Kyselyssä 56 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että turkistarhaus pitäisi kieltää. Reilu neljännes vastaajista taas ei kieltäisi turkistarhausta. Hieman alle viidesosa ei osannut kertoa kantaansa asiaan.
Kyselyn toteutti tutkimusyhtiö Tietoykkönen Uutissuomalaisen toimeksiannosta. Verkkokyselyyn vastasi tuhat täysi-ikäistä suomalaista marraskuussa.
Kommentit
