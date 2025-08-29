Palkittu politiikan aikakauslehti.
29.8.2025 09:06 ・ Päivitetty: 29.8.2025 09:06

Utajärvikin pääsi mukaan datakeskusbuumiin

Pohjois-Pohjanmaalla Rokuan kansallispuiston lähellä oleva Utajärven kunta kertoo saaneensa alueelleen 700-900 miljoonan euron arvoisen datakeskushankkeen.

Demokraatti

Rakennuttajana olisi suomalais-sveitsiläinen AmpTank-yhtiö, jolle kyseessä olisi ensimmäinen Suomeen nouseva datakeskus. Yhtiöllä on täällä entuudestaan yksi sähkövarasto.

Kunta kertoo tiedotteessaan, että suunniteltu 100 MWh:n datakeskus voisi toteutuessaan käynnistyä nopeastikin. Aikataulun mukaan rakennustyö alkaisi ensi vuonna ja valmista tulisi vuonna 2027.

Datakeskuksen tulevista asiakkaista osapuolet eivät vielä kerro, saati kuntaan rakennushankkeen seurauksena jäävistä rahamääristä. Investointisuunnitelman kokonaisarvio on 700-900 miljoonaa euroa.

UTAJÄRVEN kilpailuvaltteina ovat alueen hyvä kunnallistekniikka sekä ainakin talvisaikaan viileä ilmasto, joka helpottaa datakeskuksen jäähdytystarvetta. Runsaan 1700 neliökilometrin kokoisessa kunnassa on alle 2500 asukasta.

Etäisyyttä lähimpään kasvukeskukseen Ouluun on alle 60 kilometriä.

