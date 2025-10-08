Talous
8.10.2025 08:07 ・ Päivitetty: 8.10.2025 08:07
Uusi linjaus: Viranomaisten viestit voi jatkossa saada myös yksityiseen digipostipalveluun
Yhteiskunnan uudistamisen ministerityöryhmän uuden linjauksen mukaan viranomaispostia voitaisiin myöhemmin lukea myös yksityisistä digipostipalveluista. Tämä vaatii muutoksia lainsäädäntöön ja lakien on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2027 alusta.
Linjauksen myötä kansalainen voi saada viranomaisten viestit saman digipostilaatikon kautta kuin muutkin tärkeät viestinsä.
Postia voisi vastaanottaa Digi- ja väestötietoviraston (DVV) ylläpitämän taustapalvelun kautta niin sanotun Tanskan mallin mukaisesti. Mallissa viranomaispostit tallennetaan keskitetysti DVV:n taustapalveluun, ja yksityiset digipostitoimijat tarjoavat katseluyhteyden viesteihin.
Ministerityöryhmän puheenjohtajana toimii kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen (kok.).
Muutosta ovat kannattaneet aiemmin ainakin palvelualojen työnantajat Palta ja Posti Group.
SUOMEN viranomaisten lähettämien kirjeiden on määrä muuttua ensisijaisesti digitaalisiksi ensi vuoden alusta lähtien. Sähköinen viranomaisposti tulisi uudistuksen aluksi Suomi.fi-palveluun, jonne kirjautuminen vaatii vahvaa tunnistautumista.
Tällä hetkellä viranomaispostia voi vastaanottaa sähköisesti ainoastaan Suomi.fi -palvelun kautta. Ministerityöryhmän linjauksen myötä viranomaispostin vastaanottaminen laajentuisi kattamaan myös yksityiset toimijat.
Suomi.fi -valtuudet rajataan ministerityöryhmän ehdotuksessa yksityisten digipostitoimijoiden ulkopuolelle. Tämä tarkoittaa sitä, että toisen ihmisen puolesta voisi jatkossakin asioida ainoastaan Suomi.fi -palvelun kautta.
Hallituksen esitys asiasta on tarkoitus antaa ensi vuoden kevätistuntokaudella.
