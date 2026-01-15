Politiikka
15.1.2026 13:22 ・ Päivitetty: 15.1.2026 13:22
Uusi rahapelilaki voimaan heinäkuussa 2027 – tätä on luvassa
Uusi rahapelilaki tulee pääosin voimaan heinäkuun alussa 2027, kertoo sisäministeriö.
Uuden rahapelilain myötä Veikkaus Oy:n yksinoikeus rahapelien järjestämiseen päättyy. Uuden lain mukaan vedonlyöntipelit ja verkossa pelattavat raha-automaatti- ja kasinopelit sekä sähköinen rahabingo avataan toimiluvanvaraisesti kilpailulle.
Uudistuksen voimaantulon jälkeen Veikkaus Oy:lle jää yksinoikeus lottotyyppisiin arvontapeleihin, raaputusarpoihin sekä fyysisiin rahapeliautomaatteihin ja kasinopeleihin.
Rahapeliyhtiöt voivat hakea toimilupia Poliisihallitukselta jo 1.3.2026 lähtien.
