Uusi tieto ”kassakaappisopimuksen” taustoista – 300 000 euron kädenpuristus kammoksutti liittoa

Julkisuudessa on viime päivinä keskusteltu Akavan parin vuoden takaiseen puheenjohtajavaaliin liittyneestä kassakaappisopimuksesta. Akavalaisen Tradenomien edunvalvontajohtajan Ville-Veikko Rantamaulan mukaan sopimuksella on yhteys Akavan väistyvän puheenjohtajan Sture Fjäderin työsopimukseen. Simo Alastalo Demokraatti

Rantamaula vastuuttaa molemmista sisällöiltään poikkeuksellisista sopimuksista nykyistä Juko ry:n puheenjohtajaa Olli Luukkaista.

Jos Fjäderiä ei olisi valittu jatkokaudelle Akavan johdossa syksyllä 2020, hänen palkanmaksunsa olisi jatkunut tämän vuoden loppuun saakka. Syynä oli Fjäderille räätälöityyn työsopimukseen sisältynyt kultainen kädenpuristus, joka olisi aktivoitunut, mikäli Fjäder olisi hävinnyt Akavan puheenjohtajavaalin.

– Sopimuksesta jätettiin eriäviä mielipiteitä hallituksessa. Akavan 1. varapuheenjohtajana oli silloin Olli Luukkainen. Hän käytännössä teki sen paperin taustalla, Rantamaula kertoo.

Rantamaulan mukaan Fjäderin erikoinen johtajasopimus herätti keskustelua akavalaisissa liitoissa.

– Sellaisia ei pidä tänä päivänä eikä olisi pitänyt silloinkaan tehdä. Totta kai sillä oli myöskin taloudellista vaikutusta siihen, miten Akavan puheenjohtajan valintaan suhtauduttiin. Käytiinkö selkeät vaalit vai ei. Vastaehdokas edusti yhtä liittoa ja hänen menestymismahdollisuutensa oli pyöreä nolla.

Fjäderin vastaehdokkaana oli syksyllä 2020 Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen YKA:n Maria Teikari, joka hävisi puheenjohtajuuden Fjäderille äänin 578-292.

Helsingin Sanomat kertoi perjantaina, että Fjäderin kauden keskeytymisestä oli sovittu kolmen akavalaisen vaaliliiton ja Fjäderin kesken niin ikään syksyllä 2020. Nimensä kassakaappisopimuksena julkisuudessa tunnettuun asiakirjaan olivat laittaneet silloinen OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen, Suomen Ekonomien silloinen puheenjohtaja Timo Saranpää ja Tekniikan akateemisten (TEK) Jari Jokinen.

Rantamaula kertoo nähneensä kassakaappisopimuksen tuoreeltaan. Tradenomit olisivat hänen mukaansa halunneet hyvät, selkeät vaalit ja kunnollisen keskustelun Akavan tulevaisuudesta. Liitossa haluttiin valita Fjäder osittain myös siksi, ettei hänelle tarvitsisi maksaa kultaista kädenpuristusta.

– Kun tietoon tuli, että seuraavat kaksi vuotta joudutaan joka tapauksessa maksamaan satoja tuhansia euroja, seurasi pohdinta, että jos Fjäder nyt valitaan, niin hän on puheenjohtajana sen pari vuotta. Meillä oli intressi saada siitä mustaa valkoisella.

– Minä halusin nähdä sen paperin, että varmuus asiasta on olemassa. Se ratkaisi jo hyvissä ajoissa sen, että enemmistö on Sturen takana.

Vaalitappion myötä maksetun kahden vuoden erosopimuksen arvo olisi ollut Fjäderin tulojen perusteella arvioituna runsaat 300 000 euroa.

”Arvostaisin, jos Luukkainen tekisi itse johtopäätöksiä asiassa”

Maanantaina pitämässään tiedotustilaisuudessa Fjäder totesi “jonkin tahon” halunneen varmistaa kassakaappisopimuksella sen, että hänen puheensa kauden keskeytymisestä toteutuvat. Fjäder korosti päättäneensä kautensa pituudesta jo keväällä 2020. Hän myös sanoi, ettei kassakaappisopimus ollut hänen, Saranpään tai Jokisen idea. Ainoa nimi paperissa, jota hän ei maininnut oli Luukkainen.

Rantamaula kuvaa Luukkaisen toimintatapoja Akavan sisällä poikkeuksellisiksi.

– Se on ollut yhden ison järjestön voiman häikäilemätöntä hyväksikäyttämistä 36 jäsenliiton yhteisössä.

Rantamaulan mukaan Luukkaisen ja Fjäderin väleihin tuli särö ja Luukkainen jäi Fjäderin valinnan jälkeen puheenjohtajistosta pois.

– Selkeästi on ollut havaittavissa, että henkilökemiat eivät ole enää kohdanneet Sturen viimeisellä kaudelle. Toiminta on ollut Sturea kohtaankin osittain epäreilua.

Luukkainen jäi keväällä pois OAJ:n johdosta. Hänen tilalleen puheenjohtajaksi valittiin Katarina Murto. Luukkainen kuitenkin jatkaa vuoden loppuun saakka neuvottelujärjestö Jukon puheenjohtajana. Rantamaulan mukaan Luukkaisen olisi hyvä miettiä mitä edellytyksiä hänellä on enää jatkaa tehtävässään.

– Neuvottelujärjestön puheenjohtajan pitää nauttia laajaa luottamusta. Tilanne on siinäkin mielessä erikoinen, että jos status omassa jäsenliitossa muuttuu, niin kuin tässä tapauksessa OAJ:ssa, yleensä jätetään kaikki muutkin hallituspaikat ja neuvottelujärjestöjen puheenjohtajuudet. Arvostaisin, jos Luukkainen tekisi itse johtopäätöksiä asiassa.

Fjäder totesi tiedotustilaisuudessa olevansa pettynyt tapaan, jolla hänen päätöksensä puheenjohtajakauden keskeyttämisestä tuli julkisuuteen. Rantamaula on samoilla linjoilla.

– Tuleva puheenjohtajavaali on äärimmäisen tärkeä. Nyt tämä lähti täysin väärään suuntaan liikkeelle. Tällaista ei olisi missään nimessä pitänyt tapahtua. Sturen lähdön piti olla myönteinen asia, jolla aloitetaan avoimet vaalit.

Rantamaula toistaa monien jo julkisesti sanoman asian. Kassakaappisopimuksen olemassaolo oli laajasti tiedossa Akavassa. Asiasta ovat Demokraatille kertoneet myös Olli Luukkainen ja Jukon toiminnanjohtaja Maria Löfgren.

– On huono, että tuollainen paperi on olemassa. On huono, että se jouduttiin tekemään. Se, joka tällä haluaa aiheuttaa pahaa verta, on itse vastuussa tilanteesta ja sen juurisyistä eli Sturen työsopimuksesta.

Työsopimuksella ei Rantamaulan mukaan ollut Akavan hallituksessa laajaa hyväksyntää.

– Jos puhutaan johtajasopimuksista, joissa varaudutaan työsuhteen äkilliseen purkamiseen, palkanmaksu jatkuu maksimissaan kauden loppuun. Eihän koskaan tehdä sellaista sopimusta, että jos minua ei valita, minulle maksetaan.

Demokraatin tietojen mukaan puheenjohtajuudesta luopuva Sture Fjäder saa palkkaa Akavasta vuoden vaihteeseen saakka.

Luukkainen ei halunnut aiemmin Demokraatin haastattelussa avata tarkemmin kenen aloitteesta kassakaappisopimus solmittiin. Hän ei myöskään vastannut uusiin yhteydenottoihin.