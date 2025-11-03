Ulkomaat
3.11.2025 16:34 ・ Päivitetty: 3.11.2025 16:34
Uusiksi meni: Latvian parlamentti saa taas harkita naisväkivaltasopimusta
Latvian presidentti Edgars Rinkevics palautti maanantaina parlamentin käsittelyyn lakiesityksen, jolla Latvia olisi eronnut Istanbulin sopimuksesta, joka koskee naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemistä.
Jos Rinkevics olisi allekirjoittanut lakiesityksen, Latviasta olisi tullut ensimmäinen EU-maa, joka eroaa sopimuksesta. Sopimus vaatii sen allekirjoittaneilta mailta toimia, joilla pyritään ehkäisemään naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja lähisuhdeväkivaltaa. Sopimus tuli voimaan Latviassa vasta viime vuoden toukokuussa.
Rinkevicsin mukaan eroaminen olisi lähettänyt väärän signaalin sekä Latvian yhteiskunnalle että maan liittolaisille.
VIIME PERJANTAINA parlamentti hyväksyi Istanbulin sopimuksesta eroamisen yli 13-tuntisen keskustelun päätteeksi. Istanbulin sopimusta vastustavan Latvian oikeiston mukaan sopimuksesta irtaantuminen ei heikentäisi naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaa, koska kansalliset lait ovat riittäviä.
