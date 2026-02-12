Palkittu politiikan aikakauslehti.
12.2.2026 12:36 ・ Päivitetty: 12.2.2026 13:25

Uutispommi: Ministeri Kaisa Juuso eroaa

LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA
Kaisa Juuso on saanut toiminnastaan sosiaali- ja terveysministerinä voimakasta kritiikkiä.

Sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso (ps.) on ilmoittanut tänään jättävänsä tehtävänsä.

Demokraatti

Demokraatti

Hän kertoi tiedotteessa jäävänsä sairauslomalle.

– Olen jättänyt eroanomuksen ministerin tehtävästä. Työ on ollut todella raskasta ja olemme joutuneet tekemään vaikeita päätöksiä turvataksemme suomalaisille tärkeät palvelut. Katson, että olen tehnyt parhaani, mutta nyt jonkun muun on aika jatkaa.

– Toivotan paljon voimia seuraajalleni, jota autan parhaani mukaan. Jään sairauslomalle toistaiseksi enkä kommentoi asiaa enempää, Juuso sanoi tiedotteessa.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra piti asiasta tiedotustilaisuuden eduskunnassa.

Purran mukaan Juuso kertoi päätöksestään hänelle ja pääministeri Petteri Orpolle (kok.) aamupäivällä. Purran mukaan ratkaisu on Juuson oma.

– Sosiaali- ja terveysministerin tehtävä on hyvin vaativa, sanoisin jopa, että se on yksi hallituksen hankalimmista.

Purran mukaan puolue käynnistää välittömät toimenpiteet seuraajan valitsemiseksi.

– Pyrimme tekemään päätöksen mahdollisimman nopeasti.

Purra sanoi, että hänellä on uuden ministerin nimestä jo ajatusta, mutta ei paljastanut asiasta enempää. Ratkaisua ei Purran mukaan ole odotettavissa vielä tällä viikolla.

Purra kiitti tiedotustilaisuudessa Juusoa rohkeasta ja päättäväisestä toiminnasta ministerinä.

