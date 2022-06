Vääntö rajaturvallisuudesta jatkui eduskunnassa – PS jätti auki takaportin valmiuslain kaatamiselle

Kiistelyä herättänyt valmiuslaki oli eduskunnan ensimmäisessä käsittelyssä tänään tiistaina. Siihen ei ole sisällytetty rajapykäliä, jotka mahdollistaisivat myös itärajan sulkemisen kokonaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti Johannes Ijäs Demokraatti

Eduskunnan on tarkoitus äänestää sekä valmiuslain että rajavartiolain muutoksesta ensi viikolla. Hallintovaliokunta on parhaillaan tekemässä rajavartiolain muutoksesta mietintöä.

Hallintovaliokunnan käsittelyyn sisältyy yhä jännitteitä, joista Demokraatti kertoi tänään. Illalla päättyneessä kokouksessa ei saavutettu yksimielisyyttä.

- Me yritämme päästä yksimielisyyteen siitä, että me saamme tästä mietinnöstä riittävän tehokkaan, jotta se täyttää nämä vaatimukset, joita täällä on esitetty, sanoi hallintovaliokunnan puheenjohtaja Riikka Purra (ps.) päivällä täysistunnossa.

Perustuslakivaliokunta on jo aiemmin linjannut, että itärajan lyhytaikainen täyssulku voi erittäin poikkeuksellisissa olosuhteissa olla mahdollinen.

”Sovittava pomminvarmasti, että kokonaisuus menee läpi”

Valmiuslaista mietinnön tehneen puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Petteri Orpo (kok.) sanoi, että rajapykälien sisällyttäminen nimenomaan rajavartiolakiin on ollut sekä pakon sanelemaa että vakaan harkinnan tulos: silloin ne ovat käytössä heti, ilman poikkeusolojen julistamista.

- Tämä vaatisi nyt sen, että eduskuntaryhmät sopivat pomminvarmasti, että tämä kokonaisuus menee loppuun asti. Että meillä on 5/6 enemmistö tälle tärkeälle laille tässä tilanteessa, kun Venäjä hyökkää raakalaismaisesti Ukrainassa.

Viiden kuudesosan enemmistö vaaditaan, jotta valmiuslaki voidaan käsitellä kiireellisenä.

Myös pääministeripuolue SDP:n kansanedustaja Hussein al-Taee vetosi sen puolesta, että eduskunta saisi lakipaketin käsiteltyä ennen ensi viikolla alkavaa kesän istuntotaukoa.

- Ei ole järkevää siirtää näinkin tärkeitä asioita kesän yli, vaan nyt pitäisi nopeasti löytää konsensus. Sillä nähtävästi tämä sali kuitenkin on aika samanmielinen siitä, että tämä laki täytyy saattaa voimaan mahdollisimman nopeasti, myöskin rajavartiolaki.

PS:n ”antamaa mielikuvaa” ihmeteltiin

Perussuomalaiset jatkaa asiassa loppuun asti tiukkaa linjaansa, se saikin kuulla salissa syytöstä politikoinnista.

Perussuomalaiset jätti itselleen vielä ainakin periaatteellisen takaportin tarvittaessa jopa kaataa valmiuslaki, kun se ilmaisi tyytymättömyyttään sen tiettyihin pykäliin. Edustaja Jari Ronkainen (ps.) teki jo vastalauseessa mainitut pykälämuutosesitykset, joita edustaja Jani Mäkelä (ps.) kannatti.

– Edustaja Mäkelältä on ilmeisesti jäänyt huomaamatta se seikka, mikä tässä talossa laajasti on jo kuukauden, kaksi tiedetty, että nämä kaksi lakia, rajavartiolaki ja valmiuslaki, ovat tiiviisti kiinni toisissaan. Ja jotta päästään siihen haluttuun yhteisvaikutukseen, että raja voidaan sulkea, siihen tarvitaan nimenomaan rajalain puolelle nämä pykälät, joita nyt tällä hetkellä siellä hallintovaliokunnan puheenjohtajan, edustaja Purran johdolla muokataan, Petteri Orpo sanoi.

SDP:n kansanedustaja Mika Kari ihmetteli perussuomalaisten toimintaa ja piti sitä poliittisena.

-Mielikuvan antaminen siitä, että hallituspuolueet tai hallitus olisi ollut lähtemässä rakentamaan sellaista lainsäädäntöä, joka jättää porsaanreiät, on luonteeltaan poliittista.

Kari painotti, että rajat ovat kansallisen lainsäädännön päätöksenteon varassa viimesijaisesti silloin, kun kansallista turvallisuutta uhkaa toiminta, joka vaarantaa kansalaisten turvallisuutta ja rajaturvallisuutta, ja näistä ratkaisut tekee Suomen eduskunta.

– Kaikissa tilanteissa kansallinen turvallisuus menee sen edelle, että joku vieras valtio, vaikkapa tässä tapauksessa Venäjä, käyttäisi turvapaikanhakijoita välineellistetyn maahantulon työkaluna hybridioperaatiossa – siinä tilanteessa kansallinen turvallisuus menee edelle. Toivon, että myös tuossa rajavartiolain yhteydessä saadaan tämä sama logiikka kuin tässä valmiuslaissa, että raja-asemat siinä tapauksessa suljetaan ja myös maastorajalla estetään maahantulo. Tämä tietenkin koskee poikkeusaikoja, tilannetta, jossa laajamittainen tai yllätyksellinen hybriditoiminta Suomeen kohdistuu, ei normaaliaikoja, Kari totesi.