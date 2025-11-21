Vääntö VTV:n raportista jatkuu – ”Nykyhallitus sopeuttaa vaikeimmassa asemassa olevien ja sairaiden selkänahasta”

Vihreiden europarlamentaarikko ja puolueen ex-puheenjohtaja Maria Ohisalo puolustaa Sanna Marinin (sd.) hallituksen talouslinjaa. Ohisalon mukaan valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on tulkinnut aiemmin tällä viikolla julkaistussa raportissaan väliaikaisia menoja pitkäaikaisiksi. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Mukaan on laskettu esimerkiksi automaattisia indeksitarkistuksia ja -vakauttajia, joista päätökset on tehty totta kai jo ennen meidän hallituskautta, sanoo Marinin hallituksessa sisäministerinä sekä ympäristö- ja ilmastoministerinä toiminut Ohisalo STT:lle.

Entisen ministerin syyttävä sormi osoittaa Petteri Orpon (kok.) hallituksen suuntaan. Sen velkaantumistahti on Ohisalon mukaan reilusti edellistä hallitusta nopeampi, vaikka Orpon hallituksella ei ole samoja kriisejä ratkottavana.

- Kun taloutta tasapainotetaan, nykyhallitus on valinnut tehdä sen pienituloisimpien, vaikeimmassa asemassa olevien, sairaiden ihmisten selkänahasta.

OHISALO sanoo, että Marinin hallituksen tavoitteena oli välttää virheet, joita 1990-luvun laman hoidossa tehtiin.

- Silloin sysättiin entistä syvemmälle köyhyyteen ihmisiä. Niitä arpia paikkaillaan edelleenkin tänä päivänä. Meillä on ylisukupolvista köyhyyttä, huono-osaisuutta, joka on monin paikoin linkittynyt sinne 90-luvun laman kriisiaikoihin, hän sanoo.

Marinin hallitus valitsi Ohisalon mukaan tehdä päätöksiä, joilla lievennettäisiin pitkäaikaisvaikutuksia ihmisten hyvinvointiin. Näitä oli esimerkiksi yli miljardin euron panostus koulutukseen.

- Vihreille koulutuksen kunnianpalautus oli keskeinen kysymys. Me halusimme tehdä sen, oli kriisi tai ei. Se on aito panostus tulevaisuuteen.

Ohisalo myöntää kuitenkin, että Marinin hallituksen menolisäyksiä olisi pitänyt pystyä paikkaamaan toisaalta. Tässä onnistuttiin hänen mukaansa vain osittain. Ohisalo olisi toivonut esimerkiksi ympäristölle haitallisia tukia karsittavan enemmän.

VIHREIDEN nykyinen puheenjohtaja Sofia Virta sanoi eilen Ilta-Sanomien haastattelussa, ettei näe tarvetta kommentoida Marinin hallituksen politiikkaa, koska ei ollut tuolloin puolueen johdossa.

Virta oli Marinin pääministerikaudella ensimmäisen kauden kansanedustaja ja muun muassa sosiaali- ja terveysvaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsen.

Virran mukaan kaikilla puolueilla, jotka ovat johtaneet Suomea viimeisten vuosikymmenten aikana, on peiliin katsomisen paikka. Hän sanoi IS:ssä, että taloutta olisi pitänyt hoitaa vastuullisemmin.

Ohisalo sanoo olevansa samoilla linjoilla, jos katsotaan vuosikymmeniä taaksepäin.

- Kaikki olisivat voineet tehdä enemmän ja paremmin.

Hän ei silti näe vihreiden liikkuneen talouspoliittisesti oikealle Virran kaudella.

- Mitä nyt ehdin meidän vaihtoehtobudjettia lukea, hyvin samalta se näyttää kuin meidän aiemmatkin budjetit, Ohisalo sanoo.

Teksti: STT/Kaisu Suopanki