21.11.2025 11:56 ・ Päivitetty: 21.11.2025 11:56

Demariedustaja epäilee VTV:tä politisoitumisesta ja tilaustyöstä: ”Huolestuttava farssi”

LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER
Nazima Razmyarin mukaan syntyy kuva, että VTV:n raportti tai sen julkaisuajankohta oli poliittisesti värittynyt.

SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyar sanoo kannanotossaan, että valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) edellishallituksen rahankäyttöä liioitteleva raportti herättää kysymyksiä niin viraston ja valtiovarainministeriön laadunvalvonnasta kuin Petteri Orpon (kok.) hallituksen toiminnasta.

Demokraatti

Demokraatti

– Näyttää siltä, että raportin julkaisun yhteydessä prosessi on pettänyt pahemman kerran. Jo lähtien kahdeksan miljardin euron virheestä siihen, että raportin yhteenvedossa väitetään sen tarkastelevan päätöksiä, joita se ei todellisuudessa kunnolla tarkastele, on pakko kysyä, miten tällaisen raportin julkaisu on mahdollista, Razmyar kommentoi tiedotteessaan.

– Ihmisillä on oikeus luottaa siihen, että VTV tuottaa oikeaa ja puolueetonta tietoa. Raportin sisällöstä uutisoitiin näkyvästi ja tiedämme, että väärä tieto jää usein elämään, vaikka se oikaistaankin jälkeenpäin. Koko tapaus on erittäin huolestuttava farssi.

Hänen mukaansa valtiovarainministeriö ei liioin saa tapauksesta puhtaita papereita.

– VTV:n mukaan raportin on tarkastanut valtiovarainministeriö, ja heti raportin julkaisun jälkeen ministeriön kansliapäällikkö Juha Majanen kommentoi julkisuudessa raporttia totena. Seuraavana päivänä Helsingin Sanomissa valtiovarainministeriön budjettipäällikkö Mika Niemelä totesi raportin liioittelevan edellisen hallituksen pysyviä menolisäyksiä jopa kahdeksalla miljardilla. Missä on valtiovarainministeriön laadunvalvonta?

RAZMYARIN mukaan paljonpuhuvaa on nyt myös hallituspuolueiden hiljaisuus. Hallituksesta nostettiin VTV:n raporttia näkyvästi, kun näytti siltä, että se tukee hallituksen narratiivia.

– Jopa pääministeri Orpo ennätti kertomaan mediassa, että edellisen hallituksen tuhlailu on syy nykyhallituksen leikkauksiin. Raportin oikaisun jälkeen on ollut hiljaista. On huolestuttavaa, että poliitikot pääministeriä ja valtiovarainministeriä myöten näyttävät olevan valmiita tarttumaan ristiriitaiseen ja huonosti muotoiltuun selvitykseen, mutta vaikenevat, kun tieto osoittautuu vääräksi.

Koko prosessista syntyy kannanoton mukaan valitettavan helposti ulospäin kuva, että VTV:n raportti tai sen julkaisuajankohta oli poliittisesti värittynyt.

– Vaikka itse uskon sattumiin, on mielestäni jo melkoisen iso sattuma, että edellistä hallitusta tuhlailusta syyttävä raportti julkaistiin vain päivä sen jälkeen, kun valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) kertoi hallitukselle kiusallisen uutisen siitä, että Suomi on joutumassa EU:n tarkkailuluokalle.

– Herää väkisinkin kysymys, haluttiinko näiden uutisten julkaisuajankohdalla luoda vaikutelma siitä, että näillä asioilla on syy-seuraussuhde, Razmyar kommentoi.

KANNANOTOSSA painotetaan, että valtiontalouden tarkastusvirastolla on tärkeä rooli puolueettomana ja luotettavana toimijana.

– Jos raportti antaa ihmisille väärän käsityksen yhteiskunnallisesti merkittävästä asiasta, VTV:n asemassa miettisin vakavasti, pitäisikö tilanteessa sanoa muutakin kuin että ”raportin yhteenvedon muotoiluista voi tosiaan saada virheellisen käsityksen”. Kyse on paitsi ihmisten oikeudesta puolueettomaan tietoon, myös luottamuksesta yhteiskunnan instituutioihin.

