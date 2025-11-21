Demariedustaja epäilee VTV:tä politisoitumisesta ja tilaustyöstä: ”Huolestuttava farssi”

SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyar sanoo kannanotossaan, että valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) edellishallituksen rahankäyttöä liioitteleva raportti herättää kysymyksiä niin viraston ja valtiovarainministeriön laadunvalvonnasta kuin Petteri Orpon (kok.) hallituksen toiminnasta.

– Näyttää siltä, että raportin julkaisun yhteydessä prosessi on pettänyt pahemman kerran. Jo lähtien kahdeksan miljardin euron virheestä siihen, että raportin yhteenvedossa väitetään sen tarkastelevan päätöksiä, joita se ei todellisuudessa kunnolla tarkastele, on pakko kysyä, miten tällaisen raportin julkaisu on mahdollista, Razmyar kommentoi tiedotteessaan.

– Ihmisillä on oikeus luottaa siihen, että VTV tuottaa oikeaa ja puolueetonta tietoa. Raportin sisällöstä uutisoitiin näkyvästi ja tiedämme, että väärä tieto jää usein elämään, vaikka se oikaistaankin jälkeenpäin. Koko tapaus on erittäin huolestuttava farssi.

Hänen mukaansa valtiovarainministeriö ei liioin saa tapauksesta puhtaita papereita.

– VTV:n mukaan raportin on tarkastanut valtiovarainministeriö, ja heti raportin julkaisun jälkeen ministeriön kansliapäällikkö Juha Majanen kommentoi julkisuudessa raporttia totena. Seuraavana päivänä Helsingin Sanomissa valtiovarainministeriön budjettipäällikkö Mika Niemelä totesi raportin liioittelevan edellisen hallituksen pysyviä menolisäyksiä jopa kahdeksalla miljardilla. Missä on valtiovarainministeriön laadunvalvonta?