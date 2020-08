”Vain puhumalla työllisyysaste ei parane” – Akavan johdossa jatkava Fjäder näpäyttää hallitusta

Sture Fjäder jatkaa korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö Akavan johdossa. Hän päihitti Akavan liittokokouksen äänestyksessä vastaehdokkaansa Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen YKAn palvelujohtajan Maria Teikarin äänin 578–292.

Marja Luumi Demokraatti

– Hyvältä tuntuu. Olen saanut vahvan mandaatin jatkaa, Fjäder totesi tiedotustilaisuudessa.

Hän laskeskeli saamansa äänimäärän olevan kaikkien aikojen paras. Fjäder on johtanut Akavaa vuodesta 2011.

– Enemmistö kannatti sitä linjaa, joka aikaisemminkin on hyväksytty Akava-yhteisön sisällä. En tehnyt kampanjaa vaan sanoin, että se, mitä tähän saakka on tehty, se linja jatkuu.

Fjäder kuvaili Demokraatille kokouksen henkeä rakentavaksi.

– Ei siellä mitään riitaa ollut, keskustelu oli asiallista, kukaan ei moittinut toista. Se kertoo siitä, että ilmapiiri ja sisäinen tilanne on ihan ok, ei tässä suuria ärräpäitä kenellekään jäänyt.

Hän huomautti, että 36 jäsenliiton Akava on hyvin monimuotoinen, ja sekin jo synnyttää eri intressipiirejä.

– Mutta isosta kuvasta kaikki ovat samaa mieltä. Ihan kiva siellä oli istua, en ollut moksiskaan, koska kukaan ei moittinut Mariaa eikä minua, Fjäder kuvaili tunnelmaa.

”Toivon, että hallitus uskaltaa tehdä myös omaa politiikkaa.”

Fjäder hahmotteli, millainen Akava on vuonna 2023, kun hänen kautensa päättyy. Hän totesi jo ennen vaalia, että nelivuotinen kausi tulee olemaan hänen viimeisensä, jos tulee valituksi.

– Se on näkyvämpi, kasvanut sisäisesti ja sillä on modernit tavoitteet. Uskon, että jäsenliitot tekevät yhä enemmän töitä yhdessä.

Hänen mukaansa Akava on tuolloin johtava keskustelija keskusjärjestöjen joukossa. Fjäder perusti arvionsa ay-liikkeen jäsenmäärän kehitykseen.

– Olen huolissani siitä, että järjestäytymisaste laskee. Mutta näyttää siltä, että Akava jotenkin pärjää. Silloin meidän velvollisuutemme on myös uudistaa Suomea niin kuin jäsenkuntamme haluaa. Meidän tärkein tavoitteemme on työllisyysasteen nosto, vaikka se tekisi kipeääkin, koska muuten emme voi rahoittaa hyvinvointimalliamme.

Fjäderiltä menee viesti myös maan hallitukselle työllisyysasteen nostossa.

– Toivon, että hallitus uskaltaa tehdä myös omaa politiikkaa. On hienoa, että hallitus käyttää kolmikantaa, mutta kyllä hallituksella tahtoakin pitää olla. Vain puhumalla työllisyysaste ei nouse.

Hän sanoi toivovansa hallitukselta aloitteellisuutta lisäten, että ”tietenkin varmaan sitä onkin”.

– Uskoisin, että tulee vielä isoja asioita loppusyksystä pöydälle, koska korona sotki kaiken, Fjäder varoitteli.

”Akava ottaa kutsun vastaan ja käy mielellään asiasta keskustelua.”

SDP:n puheenjohtajaksi viikonloppuna valittu pääministeri Sanna Marin (sd.) toivoi linjapuheessaan palkansaajajärjestöjä pohtimaan askelmerkkejä kohti lyhyempää työaikaa.

Fjäder totesi, että Akavalla ei ole kantaa asiaan, mutta hän kertoi vievänsä työaikakysymyksen keskusjärjestön hallintoon ja valmisteluun syksyn aikana.

– Akava ottaa kutsun vastaan ja käy mielellään asiasta keskustelua.

Hänen mukaansa uudistuksen suunnittelu kannattaa kuitenkin aloittaa kolmikannassa. Fjäderillä suurempi huoli on se, että Akavan jäsenkunta tekee pitkiä päiviä eikä saa korvauksia.

Palkansaajakeskusjärjestö SAK valitsi samoin tänään Jarkko Elorannan jatkamaan puheenjohtajana. Eloranta lähetti terveisiä budjettiriiheen vaatimalla irtisanomissuojan tiukentamista.

Fjäderin mukaan Akavassa ei tällaista linjausta työsopimuslakiin ole tehty vaan keskusjärjestö liputtaa muutosturvaa. Sen mukaan työnantajan on kannettava suurempi vastuu ihmisen työllistymisestä, jos tämä joutuu irtisanomisuhan alle tai on irtisanottu.

Akava tulee ulos torstaina omilla ehdotuksillaan hallituksen budjettiriiheen.

”Kaikkien osaamisen tasoa pitää nostaa.”

Sture Fjäder povaa vaikeita aikoja, jos koronapandemia jatkuu. Se vaikuttaa kielteisesti bruttokansantuotteeseen ja sitä kautta työttömyys lisääntyy ja lomautukset ryöpsähtävät. Lisäksi julkistalouden rahoitus ajautuu kriisiin, ihmisten toimeentulo on uhattuna ja yrityksiä kaatuu.

– Siksi tulevat vuodet näyttävät raskailta. Maailma ympärillä muuttuu ja Suomen on muututtava pärjätäkseen.

Osaaminen on sana, jota Fjäder jaksaa toistaa. Hän ei tarkoita vain korkeakoulutettujen osaamisen tason nostoa vaan aivan kaikkien.

– Jos taustalla on vain peruskoulu, mahdollisimman moni on pyrittävä saamaan toisen asteen koulutuksen piiriin. Yhteiskunnan pitää kannustaa, että ihminen tarttuu maksuttoman koulutuksen mahdollisuuteen.

Hän sanoo olevansa itsekin maksuttoman koulutuksen tuote – nyt 62-vuotias kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti.

– Jos olisin syntynyt aiemmin, ei kirvesmiehen ja kotiäiti-siivoojan poika olisi pystynyt kouluttautumaan. Meidän maksutonta peruskoulutustamme pitää arvostaa ja pitää siitä kiinni.

Akava kannattaa oppivelvollisuuden pidentämistä, mutta virallinen kanta on se, että jos rahaa ei juuri nyt ole, siihen tarvitaan siirtymäaika. Eli katsoa vaalikauden loppuun, mikä taloudellinen tilanne on.

”Peruskoulu on unohtunut uudistusvimmassa.”

Fjäderin mielestä juuri nyt pitäisi huolehtia siitä, että peruskoulu, kivijalka, on kunnossa.

– Vähän on tullut sellaisia signaaleja, että peruskoulu on unohtunut uudistusvimmassa. Jos perusta ei ole kunnossa, ihan turhaan meillä on lukioita ja yliopistoja. Ei pidä yhdellä kädellä laittaa rahaa yhteen suuntaan ja toisella leikata toisesta päästä.

Omasta roolistaan Akavan johtajana hän painotti, että hallinto päättää poliittisesta linjasta.

– Mutta kyllä minä tulen käyttämään aikaa yhteiskuntapoliittiseen vaikuttamiseen, keskusteluun ja uusien avauksien tuomiseen.

Fjäder aikoo olla tiiviimmin yhteydessä Akavan jäsenliittoihin.

– Ajattelin vierailla heillä ja kuunnella heitä ja miettiä, miten me saamme 36 jäsenjärjestön tavoitteet yhtenäiseksi. Haluan viedä Akavan moderniin aikaan, ja niin, että liitot tekisivät yhdessä enemmän, Akavan puheenjohtajana jatkava Sture Fjäder kaavaili.