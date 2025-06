Väitöstutkimus: Sukupuolten palkkaerot jäävät kilpailukykymantran jalkoihin

Tuoreen väitöstutkimuksen mukaan Suomen palkanmuodostus on nojannut vahvasti miesenemmistöisen vientisektorin tarpeisiin, mikä on ajanut sukupuolten välisiä palkkaeroja koskevat kysymykset tyypillisesti marginaaliin. Naisvaltaisten alojen palkkavaatimukset on esitetty jopa uhaksi hyvinvointivaltiolle ja ”yhteiselle hyvälle”.