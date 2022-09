Välikysymyksestä rannalle jäänyt Harkimo ihmeissään: ”Yritin kysyä niiltä, että miksi” – Liike nytin puheenjohtaja kommentoi nyt myös kohua herättänyttä pakoteuutista

Kokoomuksen, perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien eduskuntaryhmät jättävät yhteisen välikysymyksen vanhuspalveluiden tilanteesta ja terveyspalveluiden kriisiytymisestä. Johannes Ijäs Demokraatti

Mediatilaisuudessa huomiota kiinnitti pieni yksityiskohta, nimittäin se, ettei usein välikysymyksissä mukana nähty Liike nytin puheenjohtaja Harry ”Hjallis” Harkimo ollut mukana.

Mihin unohditte hänet, kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajalta Kai Mykkäseltä kysyttiin?

– Ei unohdettu. Me teimme ratkaisun, että tällä kertaa sote-asiassa kolmen ryhmän aloitteena valmistellaan tämä välikysymys, kuten on tehty. Kaikki kansanedustajat myös hallituspuolueista ovat luonnollisesti tervetulleita allekirjoittamaan välikysymyksen ja osallistumaan sitten debattiin, kun asia on esityslistalla, Mykkänen vastasi.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio kiirehti Mykkäsen jälkeen muistuttamaan, että kokoomus eivätkä perussuomalaiset on välikysymyksen koollekutsuja. Toisin sanoen perussuomalaiset ei halunnut ottaa vastuuta siitä, ettei Harkimoa kysytty mukaan.

Mykkänen ei halunnut lähteä tilaisuuden jälkeen avaamaan, miksi kokoomus kutsui mukaan vain perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit.

– Me teimme ratkaisun, että kutsutaan perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit valmistelemaan yhteisenä aloitteena välikysymystä. Meidän kolmen ryhmässä on paljon edustajia, jotka ovat tehneet töitä sote-kysymysten äärellä eri näkökulmista. Tämä oli sikäli luontevaa. Kaikki kansanedustajat tässä talossa ovat tervetulleita allekirjoittamaan välikysymyksen ja tietysti osallistumaan eduskuntakeskusteluun, Mykkänen toisti Demokraatille.

LIIKE NYTIN puheenjohtaja Harry Harkimo toteaa Demokraatille puhelimessa, ettei kokoomus halunnut häntä mukaan välikysymykseen.

– Minä olisin mielelläni lähtenyt siihen mukaan. Koska asia on tärkeä, olisin mennyt siihen mukaan.

Harkimo yritti kysyä kokoomukselta perusteita, miksei häntä pyydetä mukaan, mutta hän ei saanut vastausta.

– Minä yritin kysyä niiltä, että miksi. Ensin he selittivät minulle, että he ovat ryhmässä päättäneet.

Tämän jälkeen Harkimo sanoo keskustelleensa perussuomalaisten Tavion kanssa, joka oli Harkimon mukaan myöntänyt rajauksen johtuvan kokoomuksesta.

– Tämä oli ensimmäinen kerta välikysymysten aikana, kun minua ei otettu mukaan, Harkimo sanoo.

Hän jatkaa, että perussuomalaiset taasen haluavat hänet ensi viikolla mukaan sen alulle panemaan energiavälikysymykseen.

Harkimo sanoo, että syytä, miksi häntä ei kutsuttu tänään esitelty terveyspalveluihin liittyvään välikysymykseen mukaan, pitää kysyä Mykkäseltä.

Onko epäilystä, mistä se voisi johtua?

– Mistä minä voin tietää, Harkimo vastaa.

Ainakin eduskuntavaalit ovat pian ovella. Viime vaaleissa Harkimo onnistui viemään niin paljon ääniä, että se kenties jopa esti kokoomuksen vaalivoiton.

Kun Harkimolta kyselee arvioita, voiko kokoomuksen toiminta johtua vaaleista tai esimerkiksi siitä, että Harkimo on ollut viime aikoina esillä liittyen esimerkiksi Jokereihin ja Venäjä-asioihin liittyen, hän ottaa vastauksessaan kantaa jälkimmäiseen.

– Ei sillä ole mitään sen kanssa tekemistä. Onhan näitä Jokerit-juttuja ollut aina. Ottavathan perussuomalaiset ja muut minut (mukaan välikysymykseen).

KUN HARKIMO on nyt langan päässä, on syytä kysyä häneltä myös viikonloppua kohua aiheuttaneesta Helsingin Sanomien uutisesta.

Helsingin Sanomat uutisoi sunnuntaina, että kansanedustaja Harkimo olisi haluttu laittaa Yhdysvaltain pakotelistalle ilmeisesti noin vuosi Venäjän vuonna 2014 tekemän Krimin valtauksen jälkeen. Asiasta kertoo lehdelle muun muassa Yhdysvaltain entinen suurlähettiläs Daniel Fried, joka vastasi tuolloin Yhdysvaltain pakotepolitiikasta.

Friedin kertoo Helsingin Sanomille saaneensa Suomen hallinnosta välitetyn viestin, jonka mukaan Harkimon laittaminen pakotelistalle voisi vaikeuttaa toimintaa jääkiekkojoukkue Jokereissa, josta Harkimo omisti enemmistön.

– Minä en tiedä niistä mitään, niin miten minä voin kommentoida, Harkimo kommentoi nyt Demokraatille väitettä siitä, että hänet olisi haluttu laittaa pakotelistalle.

Olitko itse edes kuullut siitä?

– En. En minä tiedä mitään siitä.

Et ollut silloinkaan kuullut, että sinua oli kaavailtu pakotelistalle, et koskaan?

– Tuo on väärin sanoa, että minua oli kaavailtu. Eihän se mistään selvinnyt, että minua oli kaavailtu.

Mutta sinulla ei siis ole ollut tietoa?

– Ei ole mitään.

Se tuli Helsingin Sanomien kautta yllätyksenä?

– Joo.

Pekka Haavisto kertoi Demokraatille eilen, että ulkoministeriö selvittää onko Harkimoa koskevista pakoteväitteistä jäänyt jälkiä.

– Jos jollakin on muistitietoa, toivon, että sellaiset henkilöt tulevat esiin, Haavisto sanoi.

HELSINGIN SANOMIEN uutisesta nousi esiin myös kokoomuksen taannoinen puheenjohtajakisa. Uutisen mukaan Harkimo oli taustajoukoissa ja keräsi rahoittajia Petteri Orpon (kok.) vuoden 2016 puheenjohtajakampanjaan.

Harkimo kertoi syyskuussa 2016 Ylelle, että hän keräsi muutamalla puhelinsoitolla ”joitakin tuhansia euroja kampanjaan”.

Kokoomuksesta on vakuutettu ja Orpo kertoi itsekin Iltalehdelle, että hänen vuoden 2016 puheenjohtajakampanjansa rahoittajilla ei ole mitään kytköksiä Venäjään.

– Tukijani ovat suomalaisia yrittäjiä, yksityishenkilöitä ja lähipiiriä, hän sanoi lehdelle.

Harkimo sanoo Demokraatille pitävänsä lapsellisena ajatusta, että hänen kautta Orpolle olisi päätynyt Venäjä-kytkyistä rahaa.

– Onhan minulla nyt rahaa vaikka kuinka paljon, muutakin rahaa, mitä tienaan yrityskaupoista ja muista. Tuohan on ihan lapsellinen jonkun tonnin laittaa sinne. Eihän sillä ole mitään tekemistä Venäjän rahan kanssa.

Eli ne olivat joitakin suomalaisia johtajia, joille ehkä pirautit, eikä tekemistä Venäjän kanssa?

– Ei todellakaan. Ei mitään.