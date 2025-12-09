Politiikka
9.12.2025 14:31 ・ Päivitetty: 9.12.2025 14:31
Valiokuntapomon mitta täynnä: ”Hallitus on sekaisin kuin seinäkello”
Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Jouni Ovaska (kesk.) puhuu ”Länsirata-sekoilusta” viitaten alkuviikon uutisointiin.
– On aika viheltää peli poikki. Ministereiden tämänpäiväiset ulostulot osoittavat, että hallitus on sekaisin kuin seinäkello, Ovaska sanoo tiedotteessaan.
Ovaskan ulostulon taustalla on uutinen eiliseltä. Kirkkonummen kunnanvaltuusto päätti maanantaina, ettei se hyväksy kuntien ja valtion välistä osakassopimusta koskien Länsirataa.
Perussuomalaisten liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne sanoi puolestaan tänään tiistaina Hufvudstadsbladetille, ettei valtion ja kuntien sopimus Länsiradasta ole enää voimassa Kirkkonummen poisjäännin vuoksi.
Jos kunnat siis haluavat käyttää lisää veronmaksajiensa rahaa ratahankkeeseensa, niiden on tehtävä uudet päätökset valtuustoissaan.
Ovaskan mielestä Suomessa on runsaasti korjauskunnossa olevaa tiestöä ja raiteita, jotka hidastavat liikennettä ja särkevät ajoneuvoja.
– Ihmiset aivan oikeutetusti kysyvät, miksi niitä ei korjata ja miksi he eivät saa maksamilleen verorahoille vastinetta? Ja samaan aikaan kannattamattomaksi arvioitu Länsirata voi maksaa lähes mitä tahansa.
HBL:n uutisen jälkeen kokoomuksen sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen ilmoitti viestipalvelu X:ssä, ettei Ranteen kommentti edusta hallituksen kantaa.
Grahn-Laasosen mukaan Ranne kommentoi asiaa julkisuuteen ilman hallituksen sisäistä keskustelua asiasta.
- On sovittu, että hallitus käsittelee sopimusta, kun kaikkien osakaskuntien valtuustot ovat sopimuksen käsitelleet. Hallitusohjelmassa on sitouduttu hankkeen toteuttamiseen.
