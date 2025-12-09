Valiokuntapomon mitta täynnä: ”Hallitus on sekaisin kuin seinäkello”

– On aika viheltää peli poikki. Ministereiden tämänpäiväiset ulostulot osoittavat, että hallitus on sekaisin kuin seinäkello, Ovaska sanoo tiedotteessaan.

Ovaskan ulostulon taustalla on uutinen eiliseltä. Kirkkonummen kunnanvaltuusto päätti maanantaina, ettei se hyväksy kuntien ja valtion välistä osakassopimusta koskien Länsirataa.

Perussuomalaisten liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne sanoi puolestaan tänään tiistaina Hufvudstadsbladetille, ettei valtion ja kuntien sopimus Länsiradasta ole enää voimassa Kirkkonummen poisjäännin vuoksi.

Ovaskan mielestä Suomessa on runsaasti korjauskunnossa olevaa tiestöä ja raiteita, jotka hidastavat liikennettä ja särkevät ajoneuvoja.

– Ihmiset aivan oikeutetusti kysyvät, miksi niitä ei korjata ja miksi he eivät saa maksamilleen verorahoille vastinetta? Ja samaan aikaan kannattamattomaksi arvioitu Länsirata voi maksaa lähes mitä tahansa.