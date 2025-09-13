Palkittu politiikan aikakauslehti.
13.9.2025 07:37 ・ Päivitetty: 13.9.2025 07:37

Valko-Venäjällä jatketaan Zapad-sotaharjoitusta, joka sisältää harjoittelua myös ydinasekelpoisilla ohjuksilla

AFP PHOTO / Russian Defence Ministry

Valko-Venäjällä jatkuu tänään Venäjän kanssa järjestettävä yhteinen Zapad-sotaharjoitus. Neljän vuoden välein järjestettävä harjoitus sisältää tänä vuonna myös ydinasekelpoisilla ohjuksilla harjoittelua.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Zapad-harjoitukseen on kerrottu osallistuvan 13  000 sotilasta, mutta todellinen luku lienee moninkertainen. Vuoden 2021 harjoituksen ennakkoon ilmoitettu vahvuus oli 12  800 sotilasta, mutta lopulta Valko-Venäjälle kerääntyi noin 200  000 sotilasta.

Venäjä on toistellut harjoituksen alla, että harjoituksen tarkoituksena on vahvistaa Venäjän ja Valko-Venäjän puolustusyhteistyötä ja että harjoitus ei ole suunnattu kolmatta maata kohti. Esimerkiksi Puolassa katsotaan, että Zapad on harjoittelua Suwalkin käytävän valtaamiseksi.

Suwalkin käytävä kulkee Puolan ja Liettuan rajalla ja erottaa Valko-Venäjän ja Venäjälle kuuluvan Kaliningradin toisistaan. Käytävää pidetään yhtenä Venäjän mahdollisena hyökkäyksen kohteena, sillä se voisi katkaista maayhteyden Baltian maiden ja muiden Nato-maiden välillä.

Sotilasliitto Naton edustaja sanoi eilen, ettei liittokunta näe Zapad-sotaharjoituksen aiheuttavan välitöntä sotilaallista uhkaa.

