”Vallalla on vahvimman oikeus” – Teollisuusliiton Aalto vaatii toimia työperäisen hyväksikäytön nujertamiseksi

Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto vaatii toimia harmaan talouden ja työperäisen hyväksikäytön kitkemiseksi. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Aalto kertoi keskiviikkona syysvaltuustossa pitämässään ajankohtaiskatsauksessa, että liiton tietoisuuteen tulee jatkuvasti uusia tapauksia, joissa työntekijöitä hyväksikäytetään törkeällä tavalla.

- Työehtoja ja lakia noudatetaan vain siellä, missä niitä voidaan valvoa ja työntekijät tuntevat oikeutensa. Muualla vallalla on vahvimman oikeus – työvoimasta revitään kaikki irti, jotta viivan alle jää mahdollisimman paljon, Aalto sanoi.

Hänen mukaansa ongelman ytimessä ovat viranomaisvalvonnan heikkous ja toimivaltuuksien puute. Teollisuusliitto vaatiikin lisää valvontaa ja sanktioita, tiukempaa tilaajavastuuta sekä kanneoikeutta liitoille.

AALTO totesi, että Turun telakalta paljastunut hyväksikäyttövyyhti alleviivaa ongelmien laajuutta. Meyer Turku -telakan alihankkijoilla työskennelleiden ukrainalaisten työehtoja on poljettu muun muassa teettämällä ylipitkiä työpäiviä ja jättämällä lisiä maksamatta.

- Tämä on mahdollista, koska kukaan ei tarkalleen tiedä, eikä halua tietää, mitä alihankintaketjuissa tapahtuu. Tärkeintä on vain se, että voittoa tehdään ja tuotantotavoitteisiin päästään, Aalto sanoi.

Hän toivoo, että uusi toimitusjohtaja muuttaa suunnan ja korjaa ongelmat, kuten on luvannut.

- Teollisuusliitto seuraa tilannetta tarkasti ja muistuttaa tarvittaessa, että tällainen lupaus on annettu, Aalto sanoi.

Tähän kysymykseen toivotaan selkeää vastausta.

KATSAUKSESSAAN Aalto peräänkuulutti myös Elinkeinoelämän keskusliiton puheenjohtajaksi valitulta Minna Helteeltä vastausta tämän linjauksista valtakunnallisten työehtosopimusten suhteen.

– Teknologiateollisuus ry:n työmarkkinajohtajana Helle linjasi, että valtakunnallisten työehtosopimusten aika on ohi. Hän oli keskeisessä roolissa, kun yhdistys irtaantui työmarkkinatoiminnasta jakamalla toimintansa kahteen osaan, Aalto muistutti.

– Kysymys kuuluu: Jatkaako EK:n toimitusjohtaja Minna Helle samalla linjalla ja pyrkiikö hän aktiivisesti heikentämään valtakunnallista työehtosopimustoimintaa? Luulen, että tähän kysymykseen toivotaan selkeää vastausta yhtä lailla ammattiliitoissa kuin työnantajien toimialajärjestöissä.

AALTO kommentoi puheessaan myös Suomen joutumista EU:n tarkkailuluokalle huonon taloudenpidon vuoksi.

– Palkansaajien etuuksista ja toimeentulosta leikattiin yli miljardi euroa tämän hallituksen toimesta. Sen seurauksena Suomeen syntyi 100 000 köyhää ihmistä, joista 31 000 on lapsia. Leikkauksia perusteltiin meille sillä, että näin vältetään juuri tämä EU:n tarkkailuluokka.

Aalto moitti hallitusta siitä, että palkansaajilta leikatut rahat jaettiin suurituloisile ja elinkeinoelämälle veronkevennyksinä.

– Rahaa siis riittää suurituloisille, mutta ei ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan. Rahaa siis riittää elinkeinoelämälle, mutta ei peruspalveluihin. Rahaa siis riittää, mutta ei teille, hyvät teollisuusliittolaiset.