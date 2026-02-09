Palkittu politiikan aikakauslehti.
Ulkomaat

9.2.2026 06:34 ・ Päivitetty: 9.2.2026 06:34

Valta vaihtuu Portugalissa – kansa halusi sosialistipresidentin

Seguron kausi alkaa maaliskuussa.

Portugalin presidentinvaaleissa sosialistipuolueen entinen johtaja Antonio Jose Seguro on ottamassa voiton noin 67 prosentilla toisen kierroksen äänistä, kun lähes kaikki äänet on laskettu.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Seguron vastaehdokas, Chega-puolueen puheenjohtaja ja entinen jalkapalloselostaja Andre Ventura on jäämässä noin 33 prosentin äänisaaliseen.

Äänestystä jouduttiin lykkäämään 14 paikkakunnalla viikolla myrskyjen vuoksi. Vaalien lopputulemaan lykkäys ei vaikuta.

Seguro oli selvässä johdossa myös mielipidemittauksissa, sillä monet äänestäjistä suhtautuvat Venturan äärilinjan politiikkaan kielteisesti. Ensimmäisellä kierroksella Seguro sai liki 31 prosentin kannatuksen ja Venturan kannatus oli yli 24 prosenttia. Yhteensä ehdokkaita oli 11.

Kyseessä oli ensimmäinen kerta sitten vuoden 1986, kun Portugalin vaalit ratkaistiin vasta toisella kierroksella. Istuva presidentti Marcelo Rebelo de Sousa ei voinut enää asettua ehdolle, sillä hän oli jo ollut presidenttinä lain sallimat kaksi kautta.

MUUN MUASSA Ranskan presidentti Emmanuel Macron onnitteli jo Seguroa vaalivoitosta. Viestipalvelu X:ssa julkaisemassaan viestissä Macron kertoi toivovansa, että Portugalin ja Ranskan väliset siteet tulevat jatkossa vahvistumaan.

Valta vaihtuu Portugalissa maaliskuun alkupuolella.

UUDET myrskyt riepottelivat lauantaina Espanjaa ja Portugalia vain muutama päivä sen jälkeen, kun tuhoisa Leonardo-myrsky oli hellittänyt. Myrskyissä useita ihmisiä on kuollut, ja ne ovat aiheuttaneet noin neljän miljardin euron vauriot.

Ventura oli vaatinut koko vaalien lykkäämistä myrskysään vuoksi.

