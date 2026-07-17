Politiikka
17.7.2026 12:53 ・ Päivitetty: 17.7.2026 12:53
Valtioneuvosto käsittelee ylimääräisessä istunnossaan Garden-sotkua
Valtioneuvosto kokoontuu ylimääräiseen yleisistuntoon maanantaina. Valtioneuvoston kanslia kertoo, että maanantai-iltapäivän yleisistunto käsittelee tiedonantoa eduskunnalle.
Hallituksen on määrä antaa eduskunnalle tiistaina tiedonanto Helsinki Garden -hankkeelle myönnetystä ehdollisesta valtiontuesta.
Eduskunta keskeyttää poikkeuksellisesti kesätaukonsa ja kokoontuu tiistaina puoliltapäivin. Oppositio on vaatinut eduskuntaa koolle saadakseen pääministeri Petteri Orpolta vastauksia areenahankkeen tuesta.
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