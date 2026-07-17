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Politiikka

17.7.2026 12:53 ・ Päivitetty: 17.7.2026 12:53

Valtioneuvosto käsittelee ylimääräisessä istunnossaan Garden-sotkua

PES-Arkkitehdit Oy - PES-ARKKITEHDIT OY / GARDEN HELSINKI
Helsingin Töölöön suunnitellun monitoimiareenan eli Garden Helsingin päivitetty havainnekuva Pohjoisen Stadiontien suunnalta.

Valtioneuvosto kokoontuu ylimääräiseen yleisistuntoon maanantaina. Valtioneuvoston kanslia kertoo, että maanantai-iltapäivän yleisistunto käsittelee tiedonantoa eduskunnalle.

Hallituksen on määrä antaa eduskunnalle tiistaina tiedonanto Helsinki Garden -hankkeelle myönnetystä ehdollisesta valtiontuesta.

Eduskunta keskeyttää poikkeuksellisesti kesätaukonsa ja kokoontuu tiistaina puoliltapäivin. Oppositio on vaatinut eduskuntaa koolle saadakseen pääministeri Petteri Orpolta vastauksia areenahankkeen tuesta.

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