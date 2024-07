Valtioneuvosto kokoontuu ensi viikolla ylimääräiseen istuntoon käännytyslain takia

Valtioneuvosto aikoo pitää ensi viikolla ylimääräisen istunnon, jossa sen on määrä päättää niin kutsutusta käännytyslaista. Valtioneuvosto kertoo asiasta tänään iltapäivällä lähettämässään tiedotteessa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Aiemmin iltapäivällä eduskunta hyväksyi käännytyslakia koskevan lakiesityksen kevätistuntokauden viimeisessä istunnossaan äänin 167-31. Laki mahdollistaa tarvittaessa sen, että rajaviranomaiset eivät käsittele turvapaikkahakemuksia osalla valtakunnanrajaa. Hallitus halusi säätää lain vastaukseksi välineellistettyyn maahantuloon itärajalla.

Lain on toivottu mahdollistavan Suomen ja Venäjän välisen rajan avaamisen henkilöliikenteelle. Raja on nyt suljettu. Sisäministeri Mari Rantanen (ps.) sanoi aiemmin, että rajanylityspaikkoja voidaan avata, kun turvallisuusviranomaiset arvioivat, että se on mahdollista.

KÄÄNNYTYSLAKI mahdollistaa maahanpääsyn estämisen ilman oikeutta turvapaikanhakuun esimerkiksi tilanteessa, jossa Venäjä käyttäisi mahdollisia turvapaikanhakijoita Suomen painostamiseen. Rajan ylittäneet käännytettäisiin pois Suomesta.

Turvapaikkahakemukset tulee kuitenkin ottaa vastaan, jos se on rajavartijan arvion mukaan välttämätöntä esimerkiksi lapsen, vammaisen henkilön tai muun erityisen haavoittuvassa asemassa olevan henkilön oikeuksien turvaamiseksi. Eduskuntakäsittelyssä lakiesitykseen lisättiin, että hakemus voidaan ottaa vastaan myös henkilöltä, josta erityisen haavoittuvassa asemassa oleva on todettu riippuvaiseksi.

Hakemus otettaisiin vastaan myös silloin, jos on ilmeistä, että henkilö on todellisessa vaarassa joutua kuolemanrangaistuksen, kidutuksen tai muun ihmisarvoa loukkaavan kohtelun kohteeksi ensisijaisesti valtiossa, josta hän on saapunut Suomeen.

Eduskuntakäsittelyssä hallituksen esitykseen lisättiin myös säännös, jonka mukaan maasta poistettava henkilö voi vaatia poistamisen uudelleenarviointia Rajavartiolaitokselta kirjallisesti 30 päivän kuluessa. Vaatimus uudelleenarvioinnista olisi käsiteltävä kiireellisenä.