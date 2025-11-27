Politiikka
27.11.2025 11:05 ・ Päivitetty: 27.11.2025 11:05
Valtionosuusuudistus kaatui – nyt selvitetään”selkiyttävien muutosten” mahdollisuutta
Valtiovarainministeriö selvittää, onko kuntien valtionosuusjärjestelmään mahdollista tehdä rajattuja, selkiyttäviä muutoksia vielä tämän hallituskauden aikana.
Ministeriö kertoo asiasta tiedotteessa.
Hallituspuolueet eivät löytäneet järjestelmän kokonaisuudistuksesta sopua aikarajan puitteissa. Uudistusta ei siten viedä eteenpäin tällä hallituskaudella.
Kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen (kok.) kertoi uudistuksen kaatumisesta viime perjantaina. Uudistus olisi muuttanut sitä, miten kunnat saavat valtiolta rahaa.
