Ulkomaat

16.10.2025 09:24 ・ Päivitetty: 16.10.2025 09:24

Valtonen Georgian pääministerille: Tervetuloa Suomeen tapaamaan vapaata lehdistöä ja seuraamaan mielenosoituksia

LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) kutsuu viestipalvelu X:ssä Georgian pääministerin Irakli Kobakhidzen Suomeen tapaamaan vapaata lehdistöä ja tutustumaan ”mihin tahansa haluamaansa” mielenosoitukseen.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Kobakhidzen kerrottiin keskiviikkona peruneen tapaamisensa Georgiassa Etyjin puheenjohtajan ominaisuudessa vierailleen Valtosen kanssa. Georgialaismedian hallituslähteiden mielestä Valtonen oli osallistunut laittomaan mielenosoitukseen.

Valtonen julkaisi tiistaina viestipalvelu X:ssä itsestään kuvatun videon lähellä opposition rauhanomaista mielenosoitusta Georgian pääkaupungissa Tbilisissä. Videolla hän kertoi tukevansa mielenosoittajien oikeuksia demokratiaan, sananvapauteen ja perusihmisoikeuksiin.

Torstaina julkaisemassaan X-viestissä Valtonen muistutti Kobakhidzeä Etyjin periaatteista ja pahoitteli tapaamisen peruuntumista pääministerin kanssa Valtosen omista aikataulukiireistä johtuen.

Valtosen mukaan Georgian tulevaisuudesta voi päättää vain Georgian kansa ja sama pätee kaikkiin Etyjin eli Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön jäsenmaihin.

-  Jotta kansalaiset voisivat käyttää tätä oikeuttaan, he tarvitsevat sananvapautta sekä vapaita ja oikeudenmukaisia vaaleja, joissa on poliittisia vaihtoehtoja valittavana, Valtonen kirjoittaa englanninkielisessä viestissään.

Pääministerin sijaan Valtonen ehätti tapaamaan tiistaina Tbilisissä Georgian ulkoministerin Maka Botchorishvilin. Tapaamisessa Valtonen oli tuonut esiin huolen Georgian nykyisestä sisäpoliittisesta tilanteesta.

Venäjä hyökkäsi Georgiaan vuonna 2008 ja miehittää osaa maasta. Georgian valtapuoluetta Georgialaista unelmaa pidetään venäläismielisenä.

