13.1.2026 06:17 ・ Päivitetty: 13.1.2026 07:15
Valtonen: Iranin lähettiläälle sapiskaa
Ulkoministeri Elina Valtonen (kok) on kutsunut Iranin suurlähettilään viralliseen puhutteluun tiistaiaamuksi. Valtonen kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä.
Valtosen mukaan Suomi ei hyväksy sitä, että Iranin hallinto on sulkenut internetin jatkaakseen sortoa katseilta piilossa.
- Tätä emme hyväksy. Seisomme Iranin kansan rinnalla – niin naisten kuin miesten, Valtonen kirjoittaa.
Hänen mukaansa Suomi myös valmistelee EU:n kanssa toimia, joilla edistetään vapautta Iranin kansalle.
Iranin viime viikkojen mielenosoituksissa on eri lähteiden mukaan kuollut satoja ihmisiä ja tuhansia on pidätetty. Liikehdintä sai alkunsa talousongelmista, mutta on laajentunut vastustamaan maan uskonnollista ja vanhoillista hallintoa.
Hallinto on sulkenut internet-yhteydet, ja maasta onkin viimeisen viikon ajan ollut vaikea saada luotettavaa tietoa tapahtumista.
IRANIN suurlähetystöön Helsingissä kohdistui maanantaina ilkivaltaa. Poliisin mukaan Helsingin Kulosaaressa sijaitsevan Iranin suurlähetystön pihalla kaadettiin lipputanko ja töhrittiin aitaa maanantaina.
Poliisi otti kiinni kaksi ihmistä, joita se epäilee törkeästä julkisrauhan rikkomisesta ja vahingonteosta.
Uutista täydennetty klo 9.15 tiedolla suurlähetystön ilkivallasta.
