Valtonen: Venäjän hyväksyntä ”minkäänlaiselle järkevälle rauhanehdotukselle” on epätodennäköinen

Ulkoministeri Elina Valtosen (kok.) mukaan Suomi toivoo, että Ukrainaan voitaisiin saada tällä viikolla aikaiseksi edes osittainen, esimerkiksi energiasektoria koskeva tulitauko. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Hänen mukaansa Suomi on esittänyt tällaisen ajatuksen meneillään olevissa Ukraina-keskusteluissa.

- Kattavasta rauhansopimuksesta oikeastaan pystyy neuvottelemaan vain tulitauon oloissa, Valtonen perusteli.

Venäjän hyväksyntää ”minkäänlaiselle järkevälle rauhanehdotukselle” Valtonen tosin sanoo pitävänsä epätodennäköisenä. Toimittajia Helsingissä tiistaina tavannut Valtonen muistutti, että Venäjä ei ole tähänkään saakka viestittänyt minkäänlaista halua luopua tavoitteistaan tai sitoutua edes osittaiseen tulitaukoon.

- Voi hyvin olla, että Moskovassa ei mitä tahansa paperia hyväksytä varsinkaan, jos on jo haluttu kuvitella, että tämä heidän täysi toivelistansa toteutuisi sellaisenaan, Valtonen sanoi viitaten viime viikolla julkisuuteen tulleeseen Yhdysvaltain rauhanehdotukseen.

Presidentti Donald Trump ehti jo vaatia Ukrainalta vastausta alkuperäiseen ehdotukseen torstaihin mennessä, mutta siitä on jo luovuttu.

- Meidän ehdotuksemme olisi se, että jos jokin torstain aikaraja pitäisi niin se, että torstaina voisi alkaa osittainen tai kokonainen tulitauko, Valtonen jatkoi.

Valtonen myös toisti kantansa, jonka mukaan Suomi ei aio tunnustaa väkivalloin vallattujen ja miehitettyjen alueiden mahdollista siirtymistä Venäjän hallintaan, vaikka mahdolliseen sopimukseen sellaista kirjattaisiin.

VAIKKA Yhdysvalloilla tuntuu olevan kiire ratkaisun löytymisessä, EU:n ei Valtosen mukaan tarvitse sen takia ryhtyä hötkyilemään.

Hänen mukaansa EU:n strategia Ukrainan tukemisessa, Venäjän sotakoneen heikentämisessä ja oman puolustuksen vahvistamisessa on ollut koko ajan oikea.

Valtosen mukaan parhaillaan EU:ssa valmistellaan 20:ttä pakotepakettia ja sen osalta olisi hyvä, että mukaan saataisiin Yhdysvaltain pakotelistalleen ottamat venäläiset energiayhtiöt Lukoil ja Rosneft.

Valtosen mukaan kaikista rauhanehdotuksesta julkisuudessa olleista yksityiskohdista ei pidä turhaan säikähtää.

- Euroopan unionin päätösvallassa olevista asioista ei voi edes teoriassa sopia EU:n ohi, Valtonen muistutti.

Sama koskee viime viikolla vuodetussa ehdotuksessa ollutta mainintaa Suomesta mahdollisten turvatakuiden yhtenä antajana. Valtosen mukaan tällaisesta ei ole tehty minkäänlaisia päätöksiä.

Valtosen mukaan Venäjän jäädytettyjen varojen osalta EU pyrkii yhä siihen, että niiden käytöstä Ukrainan hyväksi saataisiin aikaiseksi päätös loppuvuoteen mennessä.

Hän kertoi puhuneensa asiasta viimeksi tiistaiaamuna EU:n ulkopoliittisen edustajan Kaja Kallaksen kanssa ja jäädytetyt varat ovat pöydällä myös keskiviikkona EU:n ulkoministereiden ylimääräisessä kokouksessa.

– Suomi odottaa, että Euroopan unioni kykenee lähiaikoina päätöksiin tässä kysymyksessä, Valtonen sanoi.

Niilo Simojoki/STT