Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Talous

29.12.2025 07:17 ・ Päivitetty: 29.12.2025 07:17

Vanhojen osakeasuntojen hinnat yhä laskussa suurissa kaupungeissa

iStock

Vanhojen osakeasuntojen hintojen lasku jatkui marraskuussa, kertoo Tilastokeskus. Hinnat laskivat koko maassa tasan kaksi prosenttia verrattuna viime vuoden marraskuuhun.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Hintojen alamäki koski kaikkia suuria kaupunkeja. Lasku oli suurinta Vantaalla, jossa hinnat painuivat 6,2 prosenttia, ja Turussa, jossa ne laskivat 5,7 prosenttia.

Suurten kaupunkien ulkopuolella hinnat ylsivät 0,7 prosentin nousuun.

Pääkaupunkiseudulla hinnat laskivat 3,8 prosenttia vuoden takaisesta ja 1,9 prosenttia verrattuna lokakuuhun. Kuuden suurimman kaupungin tasolla laskua kertyi 3,6 prosenttia verrattuna viime vuoden marraskuuhun.

KOKO maan tasolla kerrostaloasuntojen hinnat laskivat 3,0 prosenttia viime vuoden marraskuuhun verrattuna. Rivitaloasunnot kallistuivat 0,4 prosenttia.

Asuntomarkkinat pysyivät aneemisina myös kauppamäärien kannalta. Kiinteistövälittäjien kautta tehtiin marraskuussa kolme prosenttia vähemmän vanhojen osakeasuntojen kauppoja kuin vuotta aiemmin.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Mika Horelli

Politiikka
28.12.2025
Maga versoo jo Euroopassa – Trumpin aatelahko konsultoi Euroopan äärioikeistoa
Lue lisää

Antti Vuorenrinne

Kirjallisuus
26.12.2025
Arvio: Oskari Tokoin uskomaton elämä
Lue lisää

Janne Riiheläinen

Kolumnit
26.12.2025
Janne Riiheläinen: Mitä ensi vuonna pitäisi odottaa Yhdysvalloilta?
Lue lisää

Simo Alastalo

Politiikka
25.12.2025
Tunteista tuli politiikan polttoainetta: jos some kaatuisi, perussuomalaiset olisi heikoilla
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU