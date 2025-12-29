Talous
29.12.2025 07:17 ・ Päivitetty: 29.12.2025 07:17
Vanhojen osakeasuntojen hinnat yhä laskussa suurissa kaupungeissa
Vanhojen osakeasuntojen hintojen lasku jatkui marraskuussa, kertoo Tilastokeskus. Hinnat laskivat koko maassa tasan kaksi prosenttia verrattuna viime vuoden marraskuuhun.
Hintojen alamäki koski kaikkia suuria kaupunkeja. Lasku oli suurinta Vantaalla, jossa hinnat painuivat 6,2 prosenttia, ja Turussa, jossa ne laskivat 5,7 prosenttia.
Suurten kaupunkien ulkopuolella hinnat ylsivät 0,7 prosentin nousuun.
Pääkaupunkiseudulla hinnat laskivat 3,8 prosenttia vuoden takaisesta ja 1,9 prosenttia verrattuna lokakuuhun. Kuuden suurimman kaupungin tasolla laskua kertyi 3,6 prosenttia verrattuna viime vuoden marraskuuhun.
KOKO maan tasolla kerrostaloasuntojen hinnat laskivat 3,0 prosenttia viime vuoden marraskuuhun verrattuna. Rivitaloasunnot kallistuivat 0,4 prosenttia.
Asuntomarkkinat pysyivät aneemisina myös kauppamäärien kannalta. Kiinteistövälittäjien kautta tehtiin marraskuussa kolme prosenttia vähemmän vanhojen osakeasuntojen kauppoja kuin vuotta aiemmin.
Kommentit
