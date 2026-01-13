Vanhusasiavaltuutettu: Hoivakotien sitomis- ja rajoitustavat pitää kirjata lakiin

Vanhusasiavaltuutettu vaatii, että hoivakotien ja -palveluiden käyttämät vanhusten fyysiset hallintatavat kirjataan uuteen lakiin. Tällä hetkellä palveluntarjoajat voivat itse määritellä, miten vanhusten itsemääräämisoikeutta rajoitetaan vaikeissa tilanteissa, Demokraatti Demokraatti

Vanhusasiavaltuutettu Päivi Topo kirjoittaa kannanotossaan, että hoidettavien selkeän itsemääräämislain puuttuminen voi johtaa vakaviin vaaratilanteisiin.

Joulukuussa muistisairas vanhus kuristui turkulaisessa hoivakodissa kuoliaaksi, kun hänet oli sidottu paikalleen tuoliinsa.

Kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien palveluissa on jo olemassa omat lakinsa ihmisen itsemääräämisoikeudesta, ja millaisissa tilanteissa ihmisen fyysistä vapautta saa rajoittaa hänen oman turvallisuutensa takia.

Valtuutettu haluaa pikaisesti samanlaisen lain myös vanhuspuolelle.

KUN LAKIA ei ole, julkiset ja yksityiset hoivakodit luovat itse omat vakiintuneet käytäntönsä, jotka eivät ulkopuolelta katsottuna aina ole potilaan etujen mukaisia.

– Hoivakodeissa saatetaan esimerkiksi sopia, että asukkaan liikkumisen rajoittamiseen sitomalla tarvitaan myönteinen kanta lääkäriltä, valtuutettu kirjoittaa tiedotteessaan.

Tällaista yksittäistä päätöstä voidaan sitten käyttää perusteena kaikkeen potilaan fyysiseen kiinnipitämiseen, vaikka tarve vaihtelisi tilanteen mukaan.

Tämä asettaa myös lääkärit ja hoitajat vaikeisiin vastuupulmiin. Valtuutettu muistuttaa, että riskejä moninkertaistaa myös hoitohenkilökunnan vaihtuvuus, jos hoivakodeissa toimitaan ”kuten ennenkin” ilman kaikille selviä lakiin pohjautuvia perusteita.

Itsemääräämislakia on valtuutetun mukaan yritetty edistää monen aiemman hallituksen aikana, mutta turhaan. Myös Petteri Orpon (kok) hallitus on jo ilmoittanut siirtäneensä lain laatimisen seuraajalleen.