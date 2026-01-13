Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

13.1.2026 07:41 ・ Päivitetty: 13.1.2026 07:45

Vanhusasiavaltuutettu: Hoivakotien sitomis- ja rajoitustavat pitää kirjata lakiin

iStock

Vanhusasiavaltuutettu vaatii, että hoivakotien ja -palveluiden käyttämät vanhusten fyysiset hallintatavat kirjataan uuteen lakiin. Tällä hetkellä palveluntarjoajat voivat itse määritellä, miten vanhusten itsemääräämisoikeutta rajoitetaan vaikeissa tilanteissa,

Demokraatti

Demokraatti

Vanhusasiavaltuutettu Päivi Topo kirjoittaa kannanotossaan, että hoidettavien selkeän itsemääräämislain puuttuminen voi johtaa vakaviin vaaratilanteisiin.

Joulukuussa muistisairas vanhus kuristui turkulaisessa hoivakodissa kuoliaaksi, kun hänet oli sidottu paikalleen tuoliinsa.

Kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien palveluissa on jo olemassa omat lakinsa ihmisen itsemääräämisoikeudesta, ja millaisissa tilanteissa ihmisen fyysistä vapautta saa rajoittaa hänen oman turvallisuutensa takia.

Valtuutettu haluaa pikaisesti samanlaisen lain myös vanhuspuolelle.

KUN LAKIA ei ole, julkiset ja yksityiset hoivakodit luovat itse omat vakiintuneet käytäntönsä, jotka eivät ulkopuolelta katsottuna aina ole potilaan etujen mukaisia.

– Hoivakodeissa saatetaan esimerkiksi sopia, että asukkaan liikkumisen rajoittamiseen sitomalla tarvitaan myönteinen kanta lääkäriltä, valtuutettu kirjoittaa tiedotteessaan.

Lisää aiheesta

Ammattiliitto: Hoitajien irtisanomiset lisäävät vaaratilanteita vanhustenhuollossa – ”Oli vain ajan kysymys, että näin käy”

Tällaista yksittäistä päätöstä voidaan sitten käyttää perusteena kaikkeen potilaan fyysiseen kiinnipitämiseen, vaikka tarve vaihtelisi tilanteen mukaan.

Tämä asettaa myös lääkärit ja hoitajat vaikeisiin vastuupulmiin. Valtuutettu muistuttaa, että riskejä moninkertaistaa myös hoitohenkilökunnan vaihtuvuus, jos hoivakodeissa toimitaan ”kuten ennenkin” ilman kaikille selviä lakiin pohjautuvia perusteita.

Itsemääräämislakia on valtuutetun mukaan yritetty edistää monen aiemman hallituksen aikana, mutta turhaan. Myös Petteri Orpon (kok) hallitus on jo ilmoittanut siirtäneensä lain laatimisen seuraajalleen.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Työmarkkinat

12.1.2026 12:05

Ammattiliitto: Hoitajien irtisanomiset lisäävät vaaratilanteita vanhustenhuollossa – ”Oli vain ajan kysymys, että näin käy”

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Toimituksen kommentit
12.1.2026
Oletko aina tukenut näitä maita väärin? Nyt saat hävetä
Lue lisää

Susanna Luikku

Työmarkkinat
12.1.2026
Ammattiliitto: Hoitajien irtisanomiset lisäävät vaaratilanteita vanhustenhuollossa – ”Oli vain ajan kysymys, että näin käy”
Lue lisää

Mikko Majander

Kohti Ruotsin vaaleja
10.1.2026
Murtuuko oikeistovalta? Ensi vuoden kiinnostavimmat vaalit Suomelle pidetään Ruotsissa
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU