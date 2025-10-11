Väylävirasto huolestui: Onko Länsirata-hankkeen hintalappu sittenkään arvioitu oikein?

Turun-liikennettä nopeuttavan Länsiradan kustannusarviosta saattaa puuttua huomattavia kulueriä, joita syntyy uuden radan rakentamisesta nykyisen radan viereen. Väylävirasto patistaa ratayhtiötä laskemaan tarkemmin, mitä hanke aiheuttaisi nykyiselle radalle. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Liikenne- ja viestintäministeriön (LVM) yksikön johtaja Miikka Rainiala kertoo ymmärtäneensä, että kyse voi olla useista kymmenistä miljoonista euroista, jos Länsirata Oy:n kulueriä ei ole riittävällä tarkkuudella otettu nykyisessä kustannusarviossa huomioon.

- Nykyisten yhtiön kustannusarvioiden riittävyys tarkentuu jatkokeskusteluiden myötä, hän sanoo STT:lle.

Epäselvyydet liittyvät kahteen Länsiradan ratasuunnitelmaan, jotka olivat kesällä julkisesti nähtävillä ja lausuntokierroksella. Toimialajohtaja Jaakko Knuutila Väylävirastosta kertoo, että näissä oli kyse Salon ja Turun välille sijoittuvista ratasuunnitelmista. Niiden mukaisesti uusi rata rakennettaisiin nykyisen valtion radan, niin kutsutun rantaradan, viereen.

Väylävirasto nosti lausunnoissaan esiin, ettei ratasuunnitelmista käynyt ilmi, miten Länsirata-hankkeen sekä uuden radan ja sen rakentamisen vaikutuksia on selvitetty.

Kyse on Väyläviraston mukaan siitä, miten uuden, rinnakkaisen raiteen rakentaminen nykyisen, vilkkaasti liikennöidyn rantaradan viereen vaikuttaa nykyiseen valtion rataan sekä sen rakenteisiin ja liikennöintiin. Lisäksi kyse on siitä, millaisia toimia hankkeen vuoksi on tarpeen suunnitella ja toteuttaa valtion nykyiselle radalle ja sen rakenteille.

Knuutilan mukaan Länsirata Oy on sittemmin informoinut, että tarvittavia toimia oli suunniteltu. Lisää aiheesta Turku: Kunnat alustavaan sopuun Tunnin junan rahoituksesta

- Väylävirastossa on selvitetty asiaa, ja työ jatkuu yhteistyössä yhtiön kanssa. Virastolla ei ole vielä riittävää kokonaiskuvaa yhtiön suunnittelun ja kustannusarvioiden sisällöstä.

LIIKENNE– ja viestintäministeri Lulu Ranteen (ps.) mukaan hankkeen taloudellisten riskien hallinnan on oltava maksimaalista ja suunnitelmien pitää vastata kaikilta osin vaadittavaa tasoa.

- Valtion ja kuntien välinen osakassopimus ei voi perustua toiveisiin tai epävarmoihin arvioihin vaan faktoihin. Valtiolta ei ole tulossa hankkeelle lisärahaa, ja kustannusraami on erittäin tiukka, hän kommentoi sähköpostitse STT:lle.

Rainiala korostaa, että vaikka hankkeen hinta nousisi, se ei tarkoita, että valtion tulisi sitoutua maksamaan kustannuksia vastaavasti. Yhtiön toimialaan kuuluvaa rakentamista voitaisiin karsia vastaamaan käytettävissä olevaa rahoitusta.

Länsirata-hankkeen osakaskunnat pääsivät alustavaan sopuun ratahankkeen rahoituksesta syyskuun alussa. Kuntien päätöksentekijöille esitetään, että kunnat sitoutuvat ensimmäiseen vaiheeseen yhteensä 400 miljoonalla eurolla.

Myös valtio on luvannut osallistua ensimmäiseen vaiheeseen 400 miljoonalla eurolla. Osakassopimukset tulee hyväksyttää kunnanvaltuustoissa.

RATAYHTIÖN toimitusjohtaja Pekka Ottavainen rauhoittelee huolia. Yksityiskohtaisempia suunnitelmia tehdään vasta, kun hanke etenee seuraavaan vaiheeseen, jolloin myös kustannukset voivat tarkentua.

Hän huomauttaa, että nykyiseen noin 1,3 miljardin euron kustannusarvioon sisältyy kustannusvaraus yllättäviin kuluihin. Varauksen suuruusluokka on 100 miljoonaa euroa.

- En itse olisi huolissani siitä.

Länsirata on tunnettu turkulaispääministeri Petteri Orpolle (kok.) tärkeänä hankkeena, jota perussuomalaiset vastustavat.

Teksti: STT / Saila Kiuttu, Anni Keski-Heikkilä