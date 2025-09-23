”Velkaantumisen perusteluksi ei voi enää käyttää edellistä hallitusta” – SDP:n Kokko kysyy vastuullisen talouspolitiikan perään

Kansanedustaja Jani Kokko (sd.) kysyy hallituksen vastuullisen talouspolitiikan perään. Kokon mukaan nyt olisi tarpeen valaa kansalaisiin luottamusta tulevaan pelottelun sijaan. Demokraatti Demokraatti

Kokko kuvailee nyt käsittelyssä olevan talousarvion antavan karmean kuvan Suomen talouden tilasta ja tulevaisuudesta.

– Tulojen ja menojen epäsuhta tulee edelleen näkymään massiivisena velkaantumisena, vaikka hallitus yrittääkin kirjanpidollisella kikkailulla eli Valtion asuntorahaston jäljellä olevan kassan tulouttamisella valtion budjettiin paikata asiaa. Tämä siis huolimatta hallituksen jo toteuttamista merkittävistä leikkauksista suomalaisen hyvinvointivaltion peruspalveluihin, Kokko sanoo tiedotteessaan.

– Massiiviset leikkaukset yhdistettynä hyvätuloisia suosivaan veropolitiikkaan saa kysymään missä vastuullinen talouspolitiikka oikein piileksii? Ei ainakaan hallituksen riveissä. Myöskään näin vaalikauden puolivälin jälkeen velkaantumisen perusteluksi ei voi enää käyttää edellistä hallitusta, hän linjaa.

Kokko muistuttaa, että hallituksen jokainen päätös on valinta.

– Esimerkiksi hallituksen ei ole ollut pakko heikentää sosiaaliturvaa, työelämän pelisääntöjä ja toteuttaa hyvätuloisia suosivaa veropolitiikkaa. On valinta laskea ministereiden tuloluokan verotusta ja on valinta pudottaa lähes 30 000 uutta lasta köyhyyteen.

KOKKO toteaa, että kansalaisten heikko luottamus tulevaisuutta kohtaan on merkittävin syy nykyiseen talouskehitykseen. Kotitaloudet varautuvat pahempaan ja laittavat euronsa mieluummin säästöön kuin kulutukseen. Näin on siitä huolimatta, että käytettävissä olevat tulot ovat nousseet inflaation hidastumisen, korkojen laskun ja palkkojen nousun myötä.

Kokon mukaan kulutuksen vahvistaminen edellyttää luottamuksen palauttamista, ei pelottelua ministeritasolta saakka. Kokon mukaan nyt pitäisi vahvistaa kansalaisten luottamusta siihen, että hyvinvointivaltio pitää kaikista huolen silloin, kun omat voimat eivät riitä.

Kokko nostaa esiin valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) puheet budjettikeskustelussa.

– Valtiovarainministerin pelottelut sosialismilla olivat niin ummehtunut tuulahdus menneisyydestä, ettei vastaavaa ole kuultu eduskunnan istuntosalissa sitten Lapuan liikkeen aikojen. Tämän kaltaisellako puheella valtiovarainministeri Purra aikoo vahvistaa luottamusta tässä yhteiskunnassa?