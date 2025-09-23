Palkittu politiikan aikakauslehti.
23.9.2025 10:01 ・ Päivitetty: 23.9.2025 11:45

Lindtman: ”Tavallisten suomalaisten usko ei palaa, ennen kuin heitä lakataan kurittamasta”

LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA
Antti Lindtmanin mukaan on turha syyllistää kansalaisia siitä, että he eivät voi tai uskalla kuluttaa, jotta kotimainen kysyntä elpyisi.

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman iski budjetin lähetekeskustelussa voimakkaasti kiinni Petteri Orpon (kok.) hallituksen ja pääministerin itsensä puheiden ja tekojen sekä niiden tulosten ristiriitaan.

Susanna Luikku

Demokraatti

Lindtman muistutti, että vain kolme viikkoa sitten Orpo lupasi jokaisen palkansaajan verotuksen kevenevän – tilanteessa, jossa pieni- ja keskituloisten suomalaisten verotus on kokoomusvetoisen hallituksen johdolla korkeimmillaan 10 vuoteen.

– Laskelmasta vain jätettiin pois sellaiset pikkujutut kuten kahta miljoonaa kansalaista koskeva verosanktio ay-jäsenyydestä, työhuonevähennyksen poisto ja työttömyysvakuutusmaksun korotus Euroopan surkeimmaksi ajetun työllisyystilanteen johdosta, Lindtman heitti.

Hän kertasi, että opettajille kokoomus ehtikin jo mainostaa ratkaisuna liitosta erottamista, kunnes kampanja vedettiin kiireellä takaisin.

– Opettajat, insinöörit, myyjät, rakentajat – tavallisen suomalaisen verotus ei kevene lainkaan, toisin kuin yli 9000 euroa kuussa ansaitsevien ja miljoonatuloisten yritysjohtajien, joita valtiovarainministeri (Riikka) Purra kannustaa uusiin urotekoihin yli 50 000 euron vuosittaisilla veronkevennyksillä.

LINDTMAN kertasi myös työttömyyden olevan lähellä 90-luvun laman lukuja ja Euroopan toiseksi pahinta. Samalla valtion velkaantuminen jatkuu ja kiihtyy.

– Ja tämän kaiken jotenkin selittävät Ukrainan sota ja Venäjän raja, jotka eivät ole varsinaisesti uusia asioita ja koskevat monia muitakin maita, joissa kasvua kyllä riittää. Miten se on mahdollista? Lindtman haastoi.

Vaikka kaikki riippumattomien instanssien luvut kertovat synkkiä talouslukuja, hänen mukaansa pääministeri takertuu niistä yhden pankin ennusteeseen, koska se on positiivisin.

– On turha syyllistää kansalaisia siitä, että he eivät voi tai uskalla kuluttaa, jotta kotimainen kysyntä elpyisi. Usko ei palaa, koska yhteiskunnan turvaverkko on revitty rikki ja ne. joilla työpaikka vielä on, pelkäävät syystäkin sen puolesta, Lindtman sanoi.

Hänen mukaansa SDP on tehnyt kaksi täsmällistä vaihtoehtobudjettia ja tulee tekemään lisää. Niissä on listattu keinoiksi muun muassa veronkevennykset niille, joilta raha todella lähtee taloudessa kiertoon, rakentamisen tukeminen, yritystukien suuntaaminen investointeihin ja uutta luovaan sekä kotitalousvähennyksen laajentaminen yksin- ja pienyrittäjien tukemiseksi.

 

