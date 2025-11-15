Velkajarrutyöryhmä käynnistää kuulemisen – ”Miten saadaan kasvua”

Velkajarrutyöryhmä eli finanssipoliittinen parlamentaarinen työryhmä käynnistää avoimen kuulemiskierroksen julkisen talouden vahvistamisesta, kasvupolitiikasta ja velkakestävyydestä, kertoo kokoomuksen eduskuntaryhmä tiedotteessaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Työryhmä kertoo toivovansa laajaa yhteiskunnallista keskustelua taloudesta.

- Työryhmämme kannustaa eri yhteiskunnallisia tahoja kertomaan näkemyksiään siitä, miten saadaan kasvua ja miten julkista taloutta pitää tulevaisuudessa vahvistaa, työryhmän puheenjohtaja, kokoomuksen kansanedustaja Ville Valkonen sanoo tiedotteessa.

LAUSUNTOPALVELUSSA pyydetään näkemyksiä muun muassa siihen, mikä julkisen talouden sopeutustahdin tavoitteen tulisi olla ja mitä keinoja sen saavuttamiseksi tulisi nostaa esiin. Näkemyksiä kysytään myös siitä, miten sopeutus ja kasvutoimet parhaiten sovitetaan yhteen.

Lausuntoja voi jättää lausuntopalvelu.fi-verkkosivuilla 15.12. asti.

Velkajarrutyöryhmä aloitti työnsä marraskuun alussa. Sen keskeinen tehtävä on asettaa tuleva rahoitusasematavoite eli käytännössä sopeutustarve.

Ryhmä asettaa helmikuun 2026 loppuun mennessä ylivaalikautisen rahoitusasematavoitteen vuosille 2027-2033 ja vaalikauden tavoitteen vaalikaudelle 2027-2031.

Työryhmässä on mukana edustajia kaikista eduskuntaryhmistä, myös vasemmistoliitosta, joka ei ole sitoutunut velkajarruun.