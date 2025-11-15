Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

15.11.2025 10:03 ・ Päivitetty: 15.11.2025 10:03

Velkajarrutyöryhmä käynnistää kuulemisen – ”Miten saadaan kasvua”

LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER
Velkajarrutyöryhmän puheenjohtaja Ville Valkonen (kok.) 24. lokakuuta.

Velkajarrutyöryhmä eli finanssipoliittinen parlamentaarinen työryhmä käynnistää avoimen kuulemiskierroksen julkisen talouden vahvistamisesta, kasvupolitiikasta ja velkakestävyydestä, kertoo kokoomuksen eduskuntaryhmä tiedotteessaan.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Työryhmä kertoo toivovansa laajaa yhteiskunnallista keskustelua taloudesta.

-  Työryhmämme kannustaa eri yhteiskunnallisia tahoja kertomaan näkemyksiään siitä, miten saadaan kasvua ja miten julkista taloutta pitää tulevaisuudessa vahvistaa, työryhmän puheenjohtaja, kokoomuksen kansanedustaja Ville Valkonen sanoo tiedotteessa.

LAUSUNTOPALVELUSSA pyydetään näkemyksiä muun muassa siihen, mikä julkisen talouden sopeutustahdin tavoitteen tulisi olla ja mitä keinoja sen saavuttamiseksi tulisi nostaa esiin. Näkemyksiä kysytään myös siitä, miten sopeutus ja kasvutoimet parhaiten sovitetaan yhteen.

Lausuntoja voi jättää lausuntopalvelu.fi-verkkosivuilla 15.12. asti.

Velkajarrutyöryhmä aloitti työnsä marraskuun alussa. Sen keskeinen tehtävä on asettaa tuleva rahoitusasematavoite eli käytännössä sopeutustarve.

Ryhmä asettaa helmikuun 2026 loppuun mennessä ylivaalikautisen rahoitusasematavoitteen vuosille 2027-2033 ja vaalikauden tavoitteen vaalikaudelle 2027-2031.

Työryhmässä on mukana edustajia kaikista eduskuntaryhmistä, myös vasemmistoliitosta, joka ei ole sitoutunut velkajarruun.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Petri Jääskeläinen

Politiikka
14.11.2025
Katariina Souri perusti oman puolueen – idolina Miina Sillanpää
Lue lisää

Juhani Pihlajamaa

Kolumnit
13.11.2025
Evp-upseeri: Ruplat eivät haise – itäbisnes kelpaa suomalaisille yhä
Lue lisää

Annikki Alku

Teatteri ja Tanssi
14.11.2025
Arvio: Elitistinen esitys näyttää terapiasessiolta, jota ei pitäisi joutua seuraamaan
Lue lisää

Kari Sallamaa

Kirjallisuus
14.11.2025
Arvio: Pahinta Maarit Tastulan kirjassa on sama tekoempaattinen ja iholle käyvä esitystapa kuin televisiossa
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU