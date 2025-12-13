Ulkomaat
13.12.2025 11:18 ・ Päivitetty: 13.12.2025 11:18
Venäjä katkoi sähköt tuhansilta ja tuhosi siviilirakennuksia yöllisissä iskuissa Ukrainaan
Venäjän yölliset iskut Ukrainaan Odessan alueelle ovat katkaisseet sähköt tuhansilta ihmisiltä, sanoo presidentti Volodymyr Zelenskyi. Lisäksi ainakin kaksi ihmistä on loukkaantunut.
- On tärkeää, että kaikki näkevät mitä Venäjä tekee. (…) Tämä ei selvästikään ole sodan päättämistä, kirjoittaa Zelenskyi viestipalvelu X:ssä.
Iskuissa tuhoutui yli kymmenen siviilirakennusta eri puolilla maata. Venäjä iski Odessan lisäksi myös esimerkiksi Harkovan ja Hersonin alueille.
Zelenskyin mukaan iskuissa käytettiin yli 450:tä lennokkia ja 30:tä ohjusta.
Venäjä sanoo Ukrainan energiainfrastruktuuriin kohdistuneiden iskujen olleen vastaus Ukrainan Venäjän puolelle siviilikohteisiin tekemiin iskuihin.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.