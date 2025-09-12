Venäjä liittolaisineen aloitti Zapad-sotaharjoituksensa

Valko-Venäjällä käynnistyi tänään Venäjän kanssa järjestettävä yhteinen sotaharjoitus Zapad 2025 (Länsi 2025). Neljän vuoden välein järjestettävä harjoitus sisältää tänä vuonna myös ydinasekelpoisilla ohjuksilla harjoittelua. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Sotaharjoitukset alkoivat entisestään kiristyneessä turvallisuustilanteessa. Ukrainassa hyökkäyssotaa käyvän Venäjän droonit loukkasivat Puolan ilmatilaa vain kaksi päivää sitten. Puola vastasi ampumalla lennokkeja alas ja aktivoi Naton neljännen artiklan mukaiset turvallisuusneuvottelut liittolaismaiden kanssa.

Sotilasliitto Naton edustaja sanoi perjantaina, ettei liittokunta näe Zapad-sotaharjoituksen aiheuttavan välitöntä sotilaallista uhkaa. Naton edustaja lisäsi, että liittokunta kehottaa Valko-Venäjää ja Venäjää toimimaan harjoituksessa ennustettavasti ja läpinäkyvästi kansainvälisten sitoumustensa mukaisesti.

Puolan pääministeri Donald Tusk oli kertonut Valko-Venäjän ja Puolan välisen rajan sulkeutumisesta Zapad-sotaharjoituksen vuoksi vain päivää ennen lennokkien tunkeutumista Puolan ilmatilaan.

Pääministerin mukaan Puolan ja liittolaismaiden joukot järjestävät omat sotaharjoituksensa Puolan maaperällä vastauksena Zapadille. Harjoitukseen osallistuisi noin 30 000 sotilasta.

VENÄJÄN puolustusministeriö julkaisi perjantaina videon, jossa näkyy harjoituksiin osallistuvia panssaroituja ajoneuvoja, helikoptereita ja laivaston aluksia.

Venäjän mukaan joukot harjoittelevat ilmatiedustelua ja ohjusiskuja maakohteisiin. Venäjän laivaston aluksia on sijoitettu myös Itämerelle sekä Barentsinmerelle.

Venäjän sääntömääräiseen harjoitussykliin kuuluva edellinen Zapad pidettiin syyskuussa 2021, vain vajaat puoli vuotta ennen Venäjän täysimittaista hyökkäystä Ukrainaan. Tuolloin Venäjän joukot eivät poistuneet Valko-Venäjältä harjoituksen jälkeen, vaan käyttivät naapurinsa maaperää hyökätessään Ukrainaan helmikuussa 2022.

Zapad-harjoitukseen kerrotaan osallistuvan 13 000 sotilasta, mutta todellinen luku lienee moninkertainen. Vuoden 2021 harjoituksen ennakkoon ilmoitettu vahvuus oli 12 800 sotilasta, mutta lopulta Valko-Venäjälle kerääntyi noin 200 000 sotilasta.

ENNEN HARJOITUSTA Venäjä on toistellut, miten harjoituksen tarkoituksena on vahvistaa Venäjän ja Valko-Venäjän puolustusyhteistyötä eikä harjoittelu ole suunnattu kolmatta maata kohti.

Esimerkiksi Puolassa katsotaan, että Zapad on aina myös harjoittelua Suwalkin käytävän valtaamiseksi.

Suwalkin käytävä kulkee Puolan ja Liettuan rajalla ja erottaa Valko-Venäjän ja Venäjälle kuuluvan Kaliningradin toisistaan. Käytävää pidetään yhtenä Venäjän mahdollisena hyökkäyksen kohteena, sillä se voisi katkaista maayhteyden Baltian maiden ja muiden Nato-maiden välillä.

Valko-Venäjän puolustusministeri kertoi elokuussa, että Zapadin aikana harjoitellaan muun muassa keskimatkan ballistisen Oreshnik-ohjuksen käyttöä. Ohjusta käytettiin viime vuonna kertaalleen Ukrainassa. Oreshnik-ohjus voidaan ladata myös ydinkärjellä.