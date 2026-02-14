Venäjä myrkytti Navalnyin sammakon myrkyllä – ruumiista salakuljetettiin länteen näytteitä tutkittavaksi

Viisi Euroopan maata ilmoitti lauantaina yhteisessä lausunnossaan, että vuonna 2024 kuollut venäläinen oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyi myrkytettiin harvinaisella nuolimyrkkysammakonmyrkyllä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Ranskan mukaan tulokset osoittavat, että Venäjän presidentti Vladimir Putin on valmis käyttämään biologisia aseita omaa kansaansa vastaan pysyäkseen vallassa.

Britannia, Ruotsi, Ranska, Saksa ja Alankomaat sanoivat lausunnossaan, että Navalnyista otetuissa näytteissä oli epibatidiini-nimistä myrkkyä, jota esiintyy nuolimyrkkysammakoissa.

Nuolimyrkkysammakot ovat lähtöisin Etelä-Amerikasta.

Lausunto julkaistiin Münchenin turvallisuuskonferenssin aikana.

NAVALNYI oli Vladimir Putinin äänekkäin arvostelija. Hän kuoli venäläisessä vankilassa helmikuussa 2024 saatuaan 19 vuoden vankeustuomion. Hänen kuolemastaan tuli kuluneeksi tällä viikolla tasan kaksi vuotta.

Venäjän viranomaisten mukaan 47-vuotiaan Navalnyin kuolema johtui luonnollisista syistä.

Julija Navalnajan mukaan nyt on tieteellisesti todistettu, että hänen miehensä murhattiin.

Navalnyin ruumiista onnistuttiin kuitenkin salakuljettamaan näytteitä ulkomailla tutkittavaksi.

- Vain Venäjän valtiolla oli keinot, motiivi sekä mahdollisuus käyttää tätä tappavaa myrkkyä Navalnyin (surmaamiseksi) hänen ollessaan vangittuna venäläisessä rangaistussiirtolassa Siperiassa, Britannian ulkoministeriö lisäsi lausunnossaan.

- Pidämme (Venäjää) syyllisenä hänen kuolemaansa, siinä sanottiin.

- Tiedämme nyt, että Vladimir Putin on valmis käyttämään (biologisia) aseita omaa kansaansa vastaan pysyäkseen vallassa, Ranskan ulkoministeri Jean-Noel Barrot kirjoitti X:ssä yhteislausunnon jälkeen.

NAVALNYIN lesken Julija Navalnajan mukaan se, että hänen miehensä murhattiin, on nyt tieteellisesti todistettu.

Navalnaja jatkaa Navalnyin työtä maanpaossa ja osallistui myös Münchenin turvallisuuskonferenssiin.

- Kaksi vuotta sitten astuin lavalle täällä ja sanoin, että Vladimir Putin surmasi mieheni. Totta kai olin varma, että kyseessä oli murha, mutta tuolloin ne olivat vain sanoja. Nyt nuo sanat on tieteellisesti todistettu, hän sanoi.

Navalnaja kertoi jo syyskuussa, että Navalnyin salakuljetettuja biologisia näytteitä oli viety analysoitaviksi kahteen eri laboratorioon länsimaissa. Toisistaan riippumattomat laboratoriot päätyivät hänen mukaansa samaan tulokseen: Navalnyi oli myrkytetty.

Hän myös vaati nimeämättömiään maita julkistamaan tarkat tiedot siitä, mitä myrkkyä oli käytetty.

Lausunnon antaneet maat ovat löydöksen takia tehneet ilmoituksen Venäjästä Kemiallisten aseiden kieltojärjestölle (OPCW), joka valvoo kansainvälistä kemiallisten aseiden kieltosopimusta. Niiden mukaan Venäjä ei ilmeisesti ole tuhonnut kemiallisten aseiden varastoja sovitusti.

Aiemmassa salamurhayrityksessä Navalnyi myrkytettiin Novitshok-hermomyrkyllä 2020. Hän pääsi sairaalahoitoon Berliinissä, mutta päätti palata Venäjälle tammikuussa 2021. Hänet pidätettiin jo lentokentällä ja tuomittiin pian vankeuteen.