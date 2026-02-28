Venäjä tuomitsee iskut Iraniin

Venäjä tuomitsi lauantaina Yhdysvaltojen ja Israelin iskut Iraniin ja kutsui niitä ”vaaralliseksi seikkailuksi”. Venäjä on Iranin liittolainen Lähi-idässä.

Venäjän ulkoministeriön lausunnossa sanottiin, että Yhdysvaltojen ja Israelin iskut voivat aiheuttaa Lähi-idässä humanitaarisen ja taloudellisen katastrofin.

Myöskään ydinkatastrofin mahdollisuutta ei voida sulkea pois, lausunnossa sanottiin.

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov tuomitsi iskut myös puhelinkeskustelussaan Iranin ulkoministerin Abbas Araghchin kanssa, Venäjän ulkoministeriö kertoi. Puhelu toteutettiin Iranin pyynnöstä, lausunnossa sanottiin.

Lavrov kutsui iskuja provosoimattomaksi aseelliseksi hyökkäykseksi, joka ”rikkoo kansainvälisen oikeuden periaatteita ja normeja ja jättää täysin huomiotta vakavat seuraukset alueelliselle ja maailman vakaudelle ja turvallisuudelle”.