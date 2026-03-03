Verohallinnon pääjohtajan syytökset populismista vain korostavat aloitteemme tärkeyttä

STT:n uutisessa (Demokraatti 2.3.2026) Verohallinnon pääjohtaja Markku Heikura kuvasi Digitaalinen itsenäisyys -kansalaisaloitteen tavoitteita populistisiksi, ja arveli että aloitteen tekijöiden tavoitteena on mustamaalata amerikkalaisia pilvipalveluita omia liiketoiminnallisia intressejään edistääkseen. Useita kirjoittajia

Aloitetta eivät ole tehneet yritykset, vaan joukko kokeneita digitaalisen toimintaympäristön asiantuntijoita.

Aloitteen taustalla on jaettu huoli siitä, miten heikosti Suomessa on toistaiseksi tunnistettu digitaalisen riippuvuutemme voimakkaasti kasvaneita riskejä, ja aloitteen pyrkimyksenä on nostaa juuri nämä riskit julkiseen keskusteluun.

Tarvitaan myös lainsäädännöllisiä muutoksia, joilla torjutaan sitä, että Suomeen kohdistettaisiin ulkoista painostusta hyödyntämällä sen digitaalista riippuvuutta Euroopan ulkopuolisten maiden vaikutusvallassa olevien yritysten palveluihin.

Kyse on turvallisuudesta ja huoltovarmuudesta.

SE, ETTÄ Verohallinnon pääjohtaja ei näitä riskejä ole halukas tunnistamaan, vaan leimaa ne populistisiksi ja epäilee motiiveja, vain korostaa aloitteen tärkeyttä.

Olemme olleet viimeiset vuosikymmenet sokeita digitaalisille riippuvuuksillemme, mutta nyt silmät on avattava ja ryhdyttävä työhön riippuvuuksien vähentämiseksi.

Kyse on pitkäjänteisestä työstä, emmekä kuvittelekaan sen olevan kaikilta osin helppoa – mutta itsenäisyyttä ei ennenkään ole voitu saavuttaa ilman voimakasta tahtoa, määrätietoista työtä ja uhrauksia.

Digitaalinen infrastruktuuri on nyky-yhteiskunnan perusta samalla tavoin kuin sähköverkot, satamat ja tiet.

Emme pitäisi täysin itsenäisenä sellaista maata, jossa ulkopuolinen taho voisi kontrolloida ja rajoittaa kansalaisten vapaata liikkumista, kaupankäyntiä tai keskinäistä vuorovaikutusta, tai painostaa maata tahtonsa mukaiseen toimintaan tällaisella uhkaamalla.

Digitaalisessa mielessä emme ole itsenäisiä niin kauan kuin kriittiset järjestelmämme ovat alttiina vastaavalle ulkoiselle vaikuttamiselle.

Lari Lohikoski

Helsinki

Lauri Lavanti

Kirkkonummi

Teemu Ropponen

Helsinki

Kirjoittajat ovat Digitaalinen itsenäisyys-kansalaisaloitteen tekijöitä.