Verotiedot julki keskiviikkona: Miljonäärien määrä kasvoi, mutta tulotiedoista puuttuu kymmeniä miljardeja

Yhteenlaskettujen ansio- ja pääomatulojen mukaan yli miljoona euroa tienanneita henkilöitä oli toissa vuonna yli 1 200. Tuloverotuksen julkiset tiedot eivät kuitenkaan kerro kaikkea henkilöiden todellisista tuloista. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Verohallinto julkistaa keskiviikkona tuloverotuksen tiedot verovuodelta 2024.

Julkistettavista tiedoista selviää, kuinka paljon Suomessa verotettavia ansio- ja pääomatuloja kukin on ansainnut. Ilmi käyvät myös maksettujen verojen sekä veronpalautuksen tai jäännösveron määrä.

Tiedoissa eivät kuitenkaan näy mahdolliset verovapaat etuudet, pääomatulojen verovapaat osuudet ja korkotulot. Lisäksi julkisissa tiedoissa näkyvää tuloa pienentävät erilaiset vähennykset.

TUOREIMMAT tilastot eroista todellisten ja julkisissa verotiedoissa näkyvien tulojen välillä ovat vuodelta 2023.

Verohallinnon mukaan toissa vuoden julkisista tiedoista jäi tilastojen perusteella puuttumaan yli 39 miljardia euroa, mikä on vajaa neljännes kokonaistuloista. Julkisten tietojen ulkopuolelle jääneiden tulojen osuus on pysynyt lähes samana viimeksi kuluneet kymmenen vuotta.

- Julkisissa tiedoissa eivät siis näy esimerkiksi korkotulot, joista peritään korkotulon lähdevero. Vuonna 2023 korkotuloja maksettiin noin miljardi euroa, kertoo tiedotteessa Verohallinnon controller Aki Savolainen.

Vuoden 2023 julkisten ansio- ja pääomatulotietojen perusteella Suomessa oli 950 veronmaksajaa, jotka tienasivat yli miljoona euroa. Sen sijaan yhteenlaskettujen ansio- ja pääomatulojen mukaan yli miljoonan tienanneita oli yli 1 200 henkilöä eli yli neljännes enemmän.

VEROHALLINNON julkisissa tiedoissa näkyvät veronalaiset tulot vähennysten jälkeen. Niissä on huomioitu sekä Verohallinnon viran puolesta tekemät että henkilön itsensä ilmoittamat vähennykset, jotka Verohallinto on hyväksynyt.

Savolaisen mukaan ansiotulojen osalta vähennykset selittävät pitkälti eron todellisten ja julkisissa tiedoissa näkyvien tulojen välillä.

- Vähennysten määrä ei ole julkinen tieto, joten julkisista tiedoista ei voi suoraan päätellä esimerkiksi henkilön palkkaa tietystä työstä.

Tavanomaisia vähennyksiä ovat esimerkiksi tulonhankkimismenot ja matkakulut. Toissa vuonna merkittävimmät ansiotuloista tehtävät vähennykset olivat pakolliset eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut, joita kertyi reilut yhdeksän miljardia euroa.

Pääomatuloissa ero todellisten ja julkisissa verotiedoissa näkyvien tulojen välillä johtuu siitä, että pääomatuloissa on verovapaita osuuksia. Lisäksi pääomatuloista voi tehdä erilaisia vähennyksiä ja niistä voi vähentää tappioita.

Teksti: STT/Jalmari Salaterä