Verotus kevenee, tai sitten ei – muun muassa alkoholiin ja tupakkaan kiristystä

Uusi vuosi tuo tullessaan lukuisia arkeen vaikuttavia muutoksia. Ansiotuloverotus kevenee vuonna 2026 yhteensä noin miljardilla eurolla. Käteen jäävien tulojen arvioidaan kasvavan eniten ylimmässä tuloluokassa.

Veronmaksajain keskusliiton mukaan isossa mittakaavassa verotus kevenee, mutta käteen jäävän palkan määrä ei välttämättä kasva kaikilla.

Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu nousee, eikä verotuksessa voi enää vähentää esimerkiksi työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksuja. Vähennyksen saa kuitenkin vielä vuoden 2025 veroilmoituksella.

ALKOHOLIN ja tupakan valmisteverot kiristyvät. Sähkösavukenesteiden ja nikotiinipussien vero nousee noin 37 prosenttia, ja vahvat sähkösavukkeissa käytettävät nesteet tulevat veron piiriin. Keskihintaisen nikotiinipussirasian hinta nousee arviolta 0,80 euroa rasialta.

Viinien ja muiden käymisteitse valmistettujen juomien, esimerkiksi siiderien, alkoholiveroa korotetaan vuoden alusta noin yhdeksän prosenttia. Alkoholijuomien valmistevero myös indeksoidaan eli sidotaan yleiseen hintatason nousuun.

Määräaikainen henkilöautojen romutuspalkkiolaki tulee voimaan vuoden vaihtuessa. Romutuspalkkiota voi saada romuttamalla vuonna 2015 tai sitä ennen rekisteröidyn auton.

Liikennepolttoaineiden verotus kevenee, kun vuosi vaihtuu. Moottoribensiinin ja sitä korvaavien biopolttoaineiden valmisteveroa kevennetään vuosien 2026 ja 2027 alusta yhteensä keskimäärin 2,7 senttiä litralta. Dieselin ja sitä korvaavien biopolttoaineiden vero alenee noin 2,4 senttiä litralta.

Myös esimerkiksi ruuan verotus kevenee hieman. Elintarvikkeisiin, ravintola- ja ateriapalveluihin, lääkkeisiin, majoituspalveluihin ja muihin 14 prosentin arvonlisäverokannan alaisiin hyödykkeisiin sovellettava verokanta alenee 13,5 prosenttiin.

Perintöverotus muuttuu, kun alaraja nousee 20 000 eurosta 30 000 euroon. Lahjaveron verovapauden raja nousee puolestaan 5 000 eurosta 7 500 euroon.

KELAN maksamiin eläkkeisiin, vammaistukiin, toimeentulotukeen ja sotilasavustukseen tulee 0,5 prosentin indeksikorotus. Muihin etuuksiin, kuten opintorahaan ja peruspäivärahaan, ei korotusta tehdä, koska hallitus on jäädyttänyt kansaneläkeindeksin säästöjen saavuttamiseksi.

Yksityislääkärin vastaanottokäyntien Kela-korvaukset lasketaan takaisin aiemmalle tasolle eli kahdeksaan euroon. Petteri Orpon (kok.) hallitus nosti korvausta pari vuotta sitten 30 euroon ja etävastaanotoista 25 euroon.

Sittemmin Kela kertoi, että yksityislääkäripalveluiden käyttö lisääntyi vain vähän, vaikka korvausmenot kolminkertaistuivat.

VEROHALLINNON ja Kelan päätökset ja kirjeet tulevat jatkossa vain sähköisesti OmaVeroon ja OmaKelaan asiakkaille, jotka asioivat palvelussa ja ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa tai puhelinnumeronsa.

Asiakkaat, jotka eivät käytä sähköisiä asiointipalveluja, saavat edelleen päätökset ja kirjeet paperipostina.

Sivistyshallinnon virastoja yhdistetään vuoden alussa suuremmiksi yksiköiksi. Toimintansa aloittaa Taide- ja kulttuurivirasto, johon siirtyvät Taiteen edistämiskeskus ja Kansallinen audiovisuaalinen instituutti.

Kotimaisten kielten keskus muuttuu osaksi Opetushallitusta. Saavutettavuuskirjasto Celian ja Varastokirjaston työ taas jatkuu osana Kansallisarkistoa.

